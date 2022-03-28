A Milli Takım hocası Stefan Kuntz'un hedefi belli oldu! Almanya ve EURO 2024...

2022 Dünya Kupası yolunda play-off yarı finalinde Portekiz'e 2-1 kaybederek şanssız bir biçimde elenen Türkiye'de vakit kaybetmeden yeni hedef belirlendi. Teknik direktör Stefan Kuntz, kendi ülkesi olan Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için kolları sıvadı, çalışmalarına hız kesmeden başladı.
Portekiz şokunu bir an önce atlatmaları gerektiğini düşünen ve elindeki jenerasyona çok güvenen Kuntz, İtalya maçının milat olmasını istiyor.
Konya'da Salı günü oynanacak özel maçla birlikte hem futbolcuların hem de tüm futbolseverlerin EURO 2024 havasına girmesi düşünülüyor. Son olarak Almanya'nın elinden kazanılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan da bu yöndeki umutları artıran bir gelişme oldu.