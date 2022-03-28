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A Milli Takım hocası Stefan Kuntz'un hedefi belli oldu! Almanya ve EURO 2024...

Portekiz - Türkiye maçında aldığımız mağlubiyet sonrası 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na gidemeyecek olmamızdan dolayı Stefan Kuntz'un yeni hedefi belli oldu. Kuntz, yeni jenerasyonu Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e yetiştirmek istiyor. Peki, Kuntz'un aklındaki isimler kimler? EURO 2024 projesi nasıl olacak? İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 11:00
A Milli Takım hocası Stefan Kuntz'un hedefi belli oldu! Almanya ve EURO 2024...

2022 Dünya Kupası yolunda play-off yarı finalinde Portekiz'e 2-1 kaybederek şanssız bir biçimde elenen Türkiye'de vakit kaybetmeden yeni hedef belirlendi. Teknik direktör Stefan Kuntz, kendi ülkesi olan Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için kolları sıvadı, çalışmalarına hız kesmeden başladı.

A Milli Takım hocası Stefan Kuntz'un hedefi belli oldu! Almanya ve EURO 2024...

Portekiz şokunu bir an önce atlatmaları gerektiğini düşünen ve elindeki jenerasyona çok güvenen Kuntz, İtalya maçının milat olmasını istiyor.

A Milli Takım hocası Stefan Kuntz'un hedefi belli oldu! Almanya ve EURO 2024...

Konya'da Salı günü oynanacak özel maçla birlikte hem futbolcuların hem de tüm futbolseverlerin EURO 2024 havasına girmesi düşünülüyor. Son olarak Almanya'nın elinden kazanılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan da bu yöndeki umutları artıran bir gelişme oldu.

A Milli Takım hocası Stefan Kuntz'un hedefi belli oldu! Almanya ve EURO 2024...

Stefan Kuntz'un mevcut kadroda yer alan potansiyelli isimler ve hızlı bir şekilde altyapılardan yetişen genç Türk yıldızlara çok güvendiği bildirildi.

A Milli Takım hocası Stefan Kuntz'un hedefi belli oldu! Almanya ve EURO 2024...

Milliyet'in haberine göre, Almanya U21'de beraber çalıştığı Salih Özcan'ı kazandıran tecrübeli teknik direktörün Arda Güler başta olmak üzere şu anda çıkışa geçen gençleri de yakından izlediği kaydedildi. 2 yıl sonra Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na kadar daha fazla gencin katılacağı hesaplanıyor.

A Milli Takım hocası Stefan Kuntz'un hedefi belli oldu! Almanya ve EURO 2024...

YILDIZLAR UMUTLANDIRIYOR

A Milli Takımımızda genç yeteneklerin çoğalması herkesi umutlandırıyor. Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu gibi genç yıldızların son dönemde yakaladığı çıkış en önemli örnek oluyor. Ayrıca Salih Özcan, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı gibi isimlerin de 2024'teki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda daha da tecrübeli olacakları bildiriliyor. Bununla beraber alttan yetişen Arda Güler, Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan, Ahmetcan Kaplan başta olmak üzere birçok genç yeteneğin yetiştiği vurgulanıyor.

A Milli Takım hocası Stefan Kuntz'un hedefi belli oldu! Almanya ve EURO 2024...

KONYASPOR'A TEŞEKKÜR

İtalya maçının hazırlıklarını Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştiren millilere ev sahibi Konyaspor'dan her konuda tam destek geliyor. Hem teknik ekip hem de futbolcuların rahat bir ortamda çalışması için yeşil-beyazlı kulüp hiçbir destekten kaçınmıyor. Bu durum teknik direktör Stefan Kuntz tarafından da takdirle karşılanıyor. Önceki gün Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut da antrenmanı ziyaret ederek başarılar dilemişti.

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