A Milli Takım hocası Stefan Kuntz'un hedefi belli oldu! Almanya ve EURO 2024...

KONYASPOR'A TEŞEKKÜR

İtalya maçının hazırlıklarını Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştiren millilere ev sahibi Konyaspor'dan her konuda tam destek geliyor. Hem teknik ekip hem de futbolcuların rahat bir ortamda çalışması için yeşil-beyazlı kulüp hiçbir destekten kaçınmıyor. Bu durum teknik direktör Stefan Kuntz tarafından da takdirle karşılanıyor. Önceki gün Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut da antrenmanı ziyaret ederek başarılar dilemişti.