Haberler A Milli Futbol Takımı Hırs kazandık

Hırs kazandık

Alman teknik adam, oyuncularına Portekiz maçının 2’nci yarısındaki hırsı tekrar göstermelerini söyledi; “Öğreneceğimiz çok şey var” dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 06:50
Hırs kazandık

Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, dünkü antrenman öncesi yaptığı kısa toplantıda oyuncularına tavsiyede bulundu. Portekiz maçının 2. yarısında sergilenen futbolu hatırlatan Alman çalıştırıcı, "Bazen sahada kaybedersiniz ama mücadele hırsı kazanırsınız. O gün kazanıp gösterdiğiniz hırsın devam etmesini istiyorum. Bundan sonraki süreçte de kadro seçimlerinin asıl parametresi bul olacak" dedi.

YİNE 3'LÜ SISTEM
İtalya maçını formalite olarak görmemeleri gerektiğinin de altını çizen tecrübeli hoca, "Daha zorlu maçlara hazır hale gelmeliyiz. Öğreneceğimiz şeyler var" diye konuştu. Öte yandan Kuntz'un İtalya karşılaşmasında da 3 stoperli sistemi denemeye devam edeceği belirtildi. Kunt, Portekiz maçı sonrası "Oyuncularıma 'Eski sisteme geri dönmek ister misiniz?' diye sordum. Hayır dediler. Planladığımız doğrultuda gideceğiz" demişti.

DİĞER
Yıllar sonra ortaya çıkan şarkıcı Kader değişimi ile dikkat çekmişti! "Manda yavrusu" yorumu ile hastanelik olan şarkıcı Kader'in son hali...
Bade İşçil’in yeniden evleneceği iddia edilen Malkoç Süalp gönlünü Ali Gürsoy’un eski eşi Melis Çiftçi'ye kaptırdı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor