Hırs kazandık

Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, dünkü antrenman öncesi yaptığı kısa toplantıda oyuncularına tavsiyede bulundu. Portekiz maçının 2. yarısında sergilenen futbolu hatırlatan Alman çalıştırıcı, "Bazen sahada kaybedersiniz ama mücadele hırsı kazanırsınız. O gün kazanıp gösterdiğiniz hırsın devam etmesini istiyorum. Bundan sonraki süreçte de kadro seçimlerinin asıl parametresi bul olacak" dedi.

YİNE 3'LÜ SISTEM

İtalya maçını formalite olarak görmemeleri gerektiğinin de altını çizen tecrübeli hoca, "Daha zorlu maçlara hazır hale gelmeliyiz. Öğreneceğimiz şeyler var" diye konuştu. Öte yandan Kuntz'un İtalya karşılaşmasında da 3 stoperli sistemi denemeye devam edeceği belirtildi. Kunt, Portekiz maçı sonrası "Oyuncularıma 'Eski sisteme geri dönmek ister misiniz?' diye sordum. Hayır dediler. Planladığımız doğrultuda gideceğiz" demişti.