Stefan Kuntz'dan açıklama geldi! "Türkiye ile birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum"

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Portekiz - Türkiye maçı sonrası kendisine gelen olumlu veya olumsuz yorumlara teşekkür etti.

Öte yandan Kuntz, Türkiye Milli Takımı ile sayısız başarılar yakalamak için sabırsızlandığını söyledi.

İŞTE O PAYLAŞIM

"Gerek olumlu gerekse olumsuz, bana göndermiş olduğunuz mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Türkiye Milli Takımı'na gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutluyum. Bundan da önemlisi, sahip olduğumuz böylesine harika bir takımla ve siz taraftarlarımızla birlikte Türkiye ile birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum!"