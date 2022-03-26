Haberler A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz'dan açıklama geldi! "Türkiye ile birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum"

Stefan Kuntz'dan açıklama geldi! "Türkiye ile birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum"

A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Stefan Kuntz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk futbolsevelere seslendi. Kuntz, Portekiz maçı sonrası kendisine gelen olumlu veya olumsuz yorumlar için teşekkür ederken, Türkiye Milli Takımı ile başarılar kazanmak için sabırsız olduğunu söyledi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 15:29
Stefan Kuntz'dan açıklama geldi! "Türkiye ile birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum"

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Portekiz - Türkiye maçı sonrası kendisine gelen olumlu veya olumsuz yorumlara teşekkür etti.

Öte yandan Kuntz, Türkiye Milli Takımı ile sayısız başarılar yakalamak için sabırsızlandığını söyledi.

İŞTE O PAYLAŞIM

"Gerek olumlu gerekse olumsuz, bana göndermiş olduğunuz mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Türkiye Milli Takımı'na gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutluyum. Bundan da önemlisi, sahip olduğumuz böylesine harika bir takımla ve siz taraftarlarımızla birlikte Türkiye ile birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum!"

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