Son dakika spor haberleri: Milli futbolcularla Stefan Kuntz'un Portekiz maçı öncesi dikkat çeken diyaloğu!

Sabah'ta yer alan habere göre üçlü defansa mesafeli yaklaşan isimler oldu. Hatta tecrübeli oyunculardan biri, takım arkadaşlarının kaygılarını ve düşüncelerini Alman çalıştırıcıya iletip, "Bu sistemde başarılı olabilir miyiz? Uzun süredir 4'lü oynuyoruz ve buna alışkınız. Yeni sistem bizi yorar" ifadelerini kullandı.