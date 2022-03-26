Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri: Milli futbolcularla Stefan Kuntz'un Portekiz maçı öncesi dikkat çeken diyaloğu!

Son dakika spor haberleri: Milli futbolcularla Stefan Kuntz'un Portekiz maçı öncesi dikkat çeken diyaloğu!

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası elemeleri play-orr yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olarak Katar'a gitme şansını yitirdi. Karşılaşma öncesi milli futbolcuların teknik direktör Stefan Kuntz'la yaşadığı diyalog ise dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 10:00
Son dakika spor haberleri: Milli futbolcularla Stefan Kuntz'un Portekiz maçı öncesi dikkat çeken diyaloğu!

Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğunda büyük önem taşıyan Portekiz maçı oynanmadan sistem ve oyuncu tercihleri kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

Son dakika spor haberleri: Milli futbolcularla Stefan Kuntz'un Portekiz maçı öncesi dikkat çeken diyaloğu!

Teknik patron Stefan Kuntz, taktik idmanda bunu denemesine rağmen milli futbolcular, ilk 11 açıklandığında şaşkınlık yaşadı.

Son dakika spor haberleri: Milli futbolcularla Stefan Kuntz'un Portekiz maçı öncesi dikkat çeken diyaloğu!

Sabah'ta yer alan habere göre üçlü defansa mesafeli yaklaşan isimler oldu. Hatta tecrübeli oyunculardan biri, takım arkadaşlarının kaygılarını ve düşüncelerini Alman çalıştırıcıya iletip, "Bu sistemde başarılı olabilir miyiz? Uzun süredir 4'lü oynuyoruz ve buna alışkınız. Yeni sistem bizi yorar" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Milli futbolcularla Stefan Kuntz'un Portekiz maçı öncesi dikkat çeken diyaloğu!

Farklı fikirlerin çıkmasına ve kaygıların oluşmasına rağmen kararını değiştirmeyen Alman teknik adam, sadece radikal sistem değişikliği değil Berkan'ı sol kanat, Hakan ve Orkun'u orta sahada birlikte oynatma kararını, "Bu benim tercihim, bu sistem ve oyuncularla sahada olacağız" şeklinde konuştu.

Son dakika spor haberleri: Milli futbolcularla Stefan Kuntz'un Portekiz maçı öncesi dikkat çeken diyaloğu!

Kuntz'un değişimi Portekiz maçının ilk 20 dakikasında S.O.S vermeye başladı. Alman hoca devre arasında "Eski sisteme dönmek ister misiniz?" diye sordu. Zaten bunu da basın toplantısında kendisi, "Oyuncularıma eski sisteme dönmek isteyip istemediklerini sordum ancak devam etmek istediler" diyerek açıklamıştı.

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