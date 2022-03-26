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Portekiz - Türkiye maçı sonrası Burak Yılmaz'dan penaltı açıklaması! "Zemin..."

A Milli Futbol Takımı'mızın Dünya Kupası Elemeleri'nde karşı karşıya geldiği Portekiz maçında kritik penaltı vuruşundan yararlanamayan Burak Yılmaz, maç sonrası yaptığı açıklamada milli takımı bıraktığını duyurmuştu. Burak Yılmaz bunun ardından penaltı anını da değerlendirdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 09:44
Portekiz - Türkiye maçı sonrası Burak Yılmaz'dan penaltı açıklaması! "Zemin..."

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde Portekiz'e 3-1 yenilerek elenirken, maça damgasını vuran olay; skor 2-1 iken Burak Yılmaz'ın 85. dakikada penaltı kaçırmasıydı.

Portekiz - Türkiye maçı sonrası Burak Yılmaz'dan penaltı açıklaması! "Zemin..."

Bir futbolcunun yaşayabileceği en büyük talihsizliklerden biriyle karşılaşan tecrübeli futbolcu, karşılaşma sonrası sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada milli takımı bıraktığını açıklarken, "Nasıl atamadım, hâlâ şok içindeyim. Bu penaltıyı, ömrüm boyunca her gece atacağım belki de uyumadan, rüyamda" sözleriyle duygularını aktardı.

Portekiz - Türkiye maçı sonrası Burak Yılmaz'dan penaltı açıklaması! "Zemin..."

İşte Burak Yılmaz'ın Hürriyet'e yaptığı o açıklama;

Portekiz - Türkiye maçı sonrası Burak Yılmaz'dan penaltı açıklaması! "Zemin..."

"ZEMİN ISLAK VE YUMUŞAKTI"

"Penaltıyı kazanınca tüm arkadaşlarım topu bana bıraktı. Ben de atmak istekliydim. Müthiş heyecanlandım. Arkamda bütün ülke insanlarının sorumluluğu vardı. Zemin ıslak ve yumuşaktı. Sert vurma isteğim topu yükseltti.

Portekiz - Türkiye maçı sonrası Burak Yılmaz'dan penaltı açıklaması! "Zemin..."

Topun auta gittiğini görünce kahroldum. Penaltıyı atsaydım Portekiz'i elerdik. En çok ülkem için üzüldüm. Maçtan sonra başkanımız Nihat Özdemir, Stefan Kuntz ve takım arkadaşlarım bana destek oldu. En çok Kuntz üzüldü. Benimle birlikte ağladı. Lille takımındaki arkadaşlarım da arayıp moral verdiler. Sabaha kadar uyayamadım. Çok üzgünüm."

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