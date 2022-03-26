Kralın vedası

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli golcülerden olan Burak Yılmaz, Milli Takım kariyerine önceki gün oynanan Portekiz maçının ardından son vermişti. 36 yaşındaki futbolcu skor 2-1'ken kaçırdığı penaltıyla adeta yıkılmıştı. 90 dakika sonrası ay-yıldızlı ekipten affını isteyen tecrübeli forvete takım arkadaşlarından destek yağdı. Kerem Aktürkoğlu "Burak ağabeyin canı sağ olsun. O kaçırmasa belki biz kaçıracaktık. Bunlar futbolda var" ifadelerini kullandı. Takımın önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu da "Her şey için teşekkürler Kral" yazarak arkadaşına veda etti. Burak Yılmaz, Milli Takım formasıyla 77 maça çıktı. 31 gol kaydetti.