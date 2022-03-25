Türk geçidi

Porto'daki dev mücadelede taraftarlarımız tribünde yerlerini aldı ve Milli Takımımızı yalnız bırakmadı. Türkiye'den ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık bin 500 taraftar, tribünde kendilerine ayrılan yerden yaptıkları tezahüratlarla milli takımımıza destek verdi. Maç öncesinde stat çevresinde de renkli görüntüler ortaya çıktı. Karşılaşmanın başlamasına yakın stat çevresine gelen her iki milli takımın taraftarları yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Davul ekibinin şovunu futbolseverler büyük bir ilgiyle takip etti. Zorlu mücadelede taraftarlarımız, Avrupa'nın dört bir yanından Porto'ya akın ederek A Milli Takımımızı yalnız bırakmadı. Ay-yıldızlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde A Milli Takım'a stat dışında ve karşılaşma sırasında büyük ilgi gösterdi ve yoğun bir destekte bulundu. Ayrıca birçok Türk taraftarın Portekiz tribünlerine de bilet aldığı gözlendi.

ÖZDEMIR DE YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Takımımızın, Katar yolundaki Portekiz maçını TFF Başkanı Nihat Özdemir de tribünden izledi. Başkan Özdemir mücadeleyi, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile birlikte takip etti. Özdemir ve beraberindekiler yenilgi sonrasında büyük bir üzüntü yaşadı.