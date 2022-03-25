Tümer Metin'den Portekiz Türkiye maçı yorumu! "Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir..."

Tümer Metini, Tivibuspor'da Milli Takımımızın Portekiz'e 3-1 yenilerek elendiği karşılaşmayı değerlendirdi.
Tümer Metini, Tivibuspor'da Milli Takımımızın Portekiz'e 3-1 yenilerek elendiği karşılaşmayı değerlendirdi.
"MAÇIN BİR TON HİKAYESİ VAR"
"10 senedir yorumladığım tüm maçlardan sonra sonuçtan bağımsız, temsil nedeniyle teşekkür ederek başlarım. Kalın kalın altını çize çize mücadele için teşekkür ederim, çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Bir ton hikayesi var maçın. Öncelikle başka bir ilk yarı, iyi başlamadık."
"Portekiz'in düştüğü anda momentumu ele geçirdik. Cengiz'in pası var. Enes'i geç aldı oyuna, eleştireceğimiz yerler var. Kadro tercihinde konuşacaklarımız var. Oyunun dalgalandığı anlar var. Bu şekilde elimizden gidiyor oluşu üzücü. Yoksa Portekiz'e yenilebilirsin, elenebilirsin"
"Maçtan önce kamuoyunda favori Portekiz'ken olabilir ama bu şekilde kaybetmek, öbür tarafta da Kuzey Makedonya kazanmışken ister istemez insanın içini acıtıyor. Momentumu eline geçirdiğin anda Enes'in penaltı çıkardığı, Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı oldu."
"Bu kadar kafa yorulmuş, emek sarf edilmiş ve oyunun iyi oynadığımız bölümleri de var, doğaçlama ile geçirdiğimiz bölümleri de var. Maça geç girişimiz ve silkelenip dönüşümüz var. Portekiz dakika dakika oyundan düştü, o dakikalarda ayakta kalabildik, gençliğimiz bunu sağladı. Ufak detaylar böyle maçların belirleyicisi oluyor."
"Her Avrupa kupası veya Milli Takım maçında yorum yapan herkes yorumlarına aynı yerden başlıyor. İstediğimiz veya beklediğimiz şekilde o semalarda boy gösterebilir mi? diye. Hüsranla biten akşamlarda da Avrupa ile aramızdaki makasın çok açıldığını, artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini falan konuşuyoruz. Bu tür maçlar detaylarla oynanır diyoruz."
"Her Avrupa kupası veya Milli Takım maçında yorum yapan herkes yorumlarına aynı yerden başlıyor. İstediğimiz veya beklediğimiz şekilde o semalarda boy gösterebilir mi? diye. Hüsranla biten akşamlarda da Avrupa ile aramızdaki makasın çok açıldığını, artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini falan konuşuyoruz. Bu tür maçlar detaylarla oynanır diyoruz."
"YUSUF, ABDÜLKADİR, ENES OLABİLİR MİYDİ?"
"Yusuf ve Abdülkadir oralardan ekmek çıkarıyordu acaba olsalar mı diye düşünüyorum. Enes'in Getafe'de gösterdiği performans oralarda işe yarayabilir miydi diye de düşünüyorum. Oynayan oynamayan üzerinden çok fazla maçı değerlendiren bir yorumcu değilimdir. İlk yarıda 3-4 tane yakaladıklarımızda bu düşünceye itiyor beni durum"
"Disiplinden uzaklaşmadan 2-0'dan sonra, ruhumuzda olan isyanı bir şekilde gösterdik, bu da iyi bir şey"