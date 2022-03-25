Tümer Metin'den Portekiz Türkiye maçı yorumu! "Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir..."

"Maçtan önce kamuoyunda favori Portekiz'ken olabilir ama bu şekilde kaybetmek, öbür tarafta da Kuzey Makedonya kazanmışken ister istemez insanın içini acıtıyor. Momentumu eline geçirdiğin anda Enes'in penaltı çıkardığı, Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı oldu."

"Bu kadar kafa yorulmuş, emek sarf edilmiş ve oyunun iyi oynadığımız bölümleri de var, doğaçlama ile geçirdiğimiz bölümleri de var. Maça geç girişimiz ve silkelenip dönüşümüz var. Portekiz dakika dakika oyundan düştü, o dakikalarda ayakta kalabildik, gençliğimiz bunu sağladı. Ufak detaylar böyle maçların belirleyicisi oluyor."