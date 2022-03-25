Spor yazarları Portekiz-Türkiye maçını değerlendirdi

Fizik olarak güçlü ve hazır adam, o penaltıyı gole çevirir. Zaten bu dakikada da maç bitiyor. Geçebilir miydik, ikinci yarıdaki mücadele ve oyunumuza göre geçerdik. Ama futbol böyle bir şey, geçmen için gol atman lazım.
Milli Takım'da görevini yapanlar da vardı, yapmayanlar da. Kuntz, oyuncu değişikliklerinde geç kaldı. Nitekim, bu değişikliklerden sonra da Milli Takım daha başka bir havaya büründü. Bu şunu gösteriyordu, Kuntz daha henüz Milli Takım'a alışamadı. Zaman istiyor, bence o zamanı da tanımak lazım.
Alman hakem iyi maç yönetti. Lehimize penaltı pozisyonunu VAR'dan verdi. Hakem için zor pozisyondu, canlı göremeyebilirdi ve göremedi. Ama VAR'da gördü. Bu da şunu gösteriyor, VAR'daki vatandaş görevini yaptı.