Spor yazarları Portekiz-Türkiye maçını değerlendirdi

Ronaldo bir dünya yıldızı ama bu maçta çok etkili değildi. Elbette Ronaldo, Ronoldo'dur; ama şunu da unutmamak lazım. Ona çok fazla dikkat edildiği zaman, yanındaki diğer oyuncular iş yapmaya başladılar. İşte orada biraz eksik kaldık diyebiliriz.

Kuntz'un işi kolay değil. Çünkü Türkiye'de oynanan futbolun kalitesi belli. Yurt dışında oynayanlar ile içeridekileri hamur yapmak o kadar kolay bir iş değil. Sanki sabredersek, daha iyi bir şeyler olacak gibi geldi bana.