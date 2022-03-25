Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri: Ömer Üründül'den flaş Portekiz-Türkiye maçı sözleri!

Son dakika spor haberleri: Ömer Üründül'den flaş Portekiz-Türkiye maçı sözleri!

Son dakika spor haberleri... A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası elemeleri play-off turunda Portekiz'le deplasmanda karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip Burak Yılmaz'ın bir penaltı atışından yararlanamadığı mücadelede sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de maçı flaş sözlerle yorumladı. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 10:05
Son dakika spor haberleri: Ömer Üründül'den flaş Portekiz-Türkiye maçı sözleri!

ÖMER ÜRÜNDÜL - KUNTZ'A ARTIK GÜVENMİYORUM!

Bazı teknik direktörler durduk yerde şapkadan tavşan çıkarırlar...Dün gece Kuntz da bu hayalcilere katıldı... Sistemi oturmamış, kadro istikrarı sağlayamamış bir takımız. Böyle kritik bir tabloda nerden çıktı üçlü defans?

Son dakika spor haberleri: Ömer Üründül'den flaş Portekiz-Türkiye maçı sözleri!

Üstelik 3-4-3 sisteminde orta dörtlü de çok büyük bir hataydı... Göbekte savunma yönleri yetersiz Hakan ve Orkun! Bir de üstelik fizik gücü ve devamlılığı ile kondisyonu en yüksek futbolcumuz Berkan hiç başarılı olamayacağı sol çizgiye çekilmişti...

Son dakika spor haberleri: Ömer Üründül'den flaş Portekiz-Türkiye maçı sözleri!

Portekiz maç başından itibaren orta sahayı çok kolay geçti. Her rakip atakta ve yüksek ortalarda üç stoperimiz uyumsuzluktan adeta birbirlerini marke ediyorlardı. Devreyi iki farklı skor dezavantajı ve kötü bir futbolla bitirdik.

Son dakika spor haberleri: Ömer Üründül'den flaş Portekiz-Türkiye maçı sözleri!

İkinci yarı Portekiz temposunu düşürdü. Buna rağmen çok pozisyona girdiler ama cömertçe harcadılar. Sonra maçtaki en olumlu işimizi yaptık ve güzel bir gol attık. Bu rehavete giren rakibi strese soktu ve bize de ümit verdi. Sonra da penaltı kazandık ama Burak ile değerlendiremedik ve son saniyelerde üçüncü golü de yedik.

Son dakika spor haberleri: Ömer Üründül'den flaş Portekiz-Türkiye maçı sözleri!

Kuntz'a güveniyordum. Ancak dünkü felaket takım tertibi ve bir de bunun üstüne son 8 dakikada günümüz futboluna hiç uymayan üç nokta santrforla oynamasını da görünce ilerisi için ümidimi kaybettim.

Son dakika spor haberleri: Ömer Üründül'den flaş Portekiz-Türkiye maçı sözleri!

Kuntz'un büyük hataları ile bu maçı kaybettik. Üstelik de sahada varlığı yokluğu belli olmayan Ronaldo'ya rağmen...

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