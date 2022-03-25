Son dakika spor haberleri: Ömer Üründül'den flaş Portekiz-Türkiye maçı sözleri!

İkinci yarı Portekiz temposunu düşürdü. Buna rağmen çok pozisyona girdiler ama cömertçe harcadılar. Sonra maçtaki en olumlu işimizi yaptık ve güzel bir gol attık. Bu rehavete giren rakibi strese soktu ve bize de ümit verdi. Sonra da penaltı kazandık ama Burak ile değerlendiremedik ve son saniyelerde üçüncü golü de yedik.