Son dakika spor haberleri: Ömer Üründül'den flaş Portekiz-Türkiye maçı sözleri!

ÖMER ÜRÜNDÜL - KUNTZ'A ARTIK GÜVENMİYORUM!
Bazı teknik direktörler durduk yerde şapkadan tavşan çıkarırlar...Dün gece Kuntz da bu hayalcilere katıldı... Sistemi oturmamış, kadro istikrarı sağlayamamış bir takımız. Böyle kritik bir tabloda nerden çıktı üçlü defans?
Üstelik 3-4-3 sisteminde orta dörtlü de çok büyük bir hataydı... Göbekte savunma yönleri yetersiz Hakan ve Orkun! Bir de üstelik fizik gücü ve devamlılığı ile kondisyonu en yüksek futbolcumuz Berkan hiç başarılı olamayacağı sol çizgiye çekilmişti...
Portekiz maç başından itibaren orta sahayı çok kolay geçti. Her rakip atakta ve yüksek ortalarda üç stoperimiz uyumsuzluktan adeta birbirlerini marke ediyorlardı. Devreyi iki farklı skor dezavantajı ve kötü bir futbolla bitirdik.