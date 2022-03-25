Kolay olmadı

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, zorlu bir maç oynadıklarını belirtti. 67 yaşındaki çalıştırıcı, "İkinci gole kadar rahat değildik. Hatta öne geçtikten sonra olmaması gereken hatalarla pozisyonlar verdik ama Türkiye kullanamadı. Şans da yanımızda oldu. Türkiye gibi bir takıma karşı kendi sahamızda olmanın avantajını da kullandık. Oyuncularımı ve Türkiye'yi mücadele için kutlarım" dedi.

'RONALDO'NUN VARLIĞI YETER'

Fernando Santos, Cristiano Ronaldo'ya da ayrı bir parantez açtı. "Onun varlığı Türkiye savunmasını tedirgin etti" diyen Portekizli hoca, "Ronaldo'nun sahadaki varlığı biel güç veriyor" dedi.