Bazen de şans lazım

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Kuntz, "İlk 20 dakika oyuncularımızın sanki galibiyete inanmadıklarını gördük. İlk golden sonra iyi şutlarımız, iyi ortalamalarımız oldu. Oyuncularımızın hisleri bu pozisyonlardan sonra geri döndü. İkinci golde bir dikkatsizliğimiz oldu" dedi. Kunt, devre arasında yaptığı konuşmayı da şöyle özetledi:

DAHA ÖNCE ATMIŞTI!

ONlara dedim ki "Kazanabileceğinize inanıyor musunuz?" dedim. "Evet hocam" dediler, "O zaman gösterin" dedim. Portekiz'e Portekiz'de top oynatmadık. Maç sonunda bir daire oluşturduk, bir araya geldik. Burak'a, 'Gurur duymalısın çünkü bu takımın kaptanısın' dedim. Letonya karşısında Burak'ın penaltısı olmasa, bu takım burada olmazdı. Bazen de şansa ihtiyacınız olur.

GURUR DUYMALIYIZ

Stefan Kuntz şöyle devam etti: "Bizim genç bir takımımız var. Büyüyor, gelişiyoruz. Bu mağlubiyet üzerinden yeni şeyler inşa edersek, dersler çıkarırsak gelecekte daha çok gelişeceğiz. İkinci golü aptalca yedik. Eksiklerimiz embette var ancak bu takımla gurur duymalıyız. Letonya'da şansımız vardı ama bu maçta yoktu. Türkiye'de kimse bu maçtan dolayı utanmamalı."