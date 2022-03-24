Portekiz - Türkiye maçı öncesi Stefan Kuntz: Biz kendimize konsantreyiz

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Takım'ımız deplasmanda Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka öncesi teknik direktörümüz Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Portekiz'in ilk 11'inde birkaç ilginç nokta olduğunu söyleyen Kuntz, "Biz kendimize konsantreyiz" dedi.



İşte o sözler:



Stefan Kuntz: Sabaha göre kalbim daha hızlı atıyor. Portekiz 11'ini gördük, birkaç ilginç nokta var ama biz kendimize konsantreyiz.



Bizim kadromuza gelecek olursak, seçimler hep planın dahilinde olan şeyler. Maç sonrası detaylı anlatırım size.