Portekiz Türkiye maçı sonrası Kuntz'tan Burak Yılmaz sözleri: Maç sonunda bir daire oluşturduk ve ona dedim ki...

Bizim Çocuklar, 2022 Dünya Kupası elemeleri play-off yarı final maçında Portekiz'in konuğu oldu. Dragao Stadı'nda oynanan mücadelede 2-1 geriye düşen milliler skoru Burak Yılmaz'la 2-1'e getirdi, 84. dakikada Burak Yılmaz penaltı atışından faydalanamadı ve mücadeleden son anlarda yediğimiz golle 3-1 mağlup ayrılarak Dünya Kupası hayallerimize veda ettik.

Karşılaşma sonrası milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda buluurken, Burak Yılmaz hakkında da konuştu.

Alman teknik adam, tecrübeli oyuncuya mücadele sonrası ne söylediğini şu sözlerle aktardı:

"Maç sonunda bir daire oluşturduk, bir araya geldik. Burak'a, 'Gurur duymalısın çünkü bu takımın kaptanısın' dedim. Letonya karşısında Burak'ın penaltısı olmasa, bu takım burada olmazdı. Bazen de şansa ihtiyacınız olur."