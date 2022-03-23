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Son durum ne? İşte Türkiye'nin Portekiz maçı muhtemel 11'i

Son dakika spor haberi: 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yarı final play-off'unda A Milli Futbol Takımı deplasmanda Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Katar'da düzenlenecek olan dev turnuvaya katılım için ilk engeli aşmak isteyen ay-yıldızlılar, hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Teknik direktör Stefan Kuntz kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte millilerimizin Portekiz maçı muhtemel 11'i...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 11:41
Son durum ne? İşte Türkiye'nin Portekiz maçı muhtemel 11'i

A Milli Takım, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası bileti alabilmek için ilk engel olan Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Eleme gruplarını ikinci olarak bitiren ve play-off oynama hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Dragao Stadyumu'nda Portekiz'in konuğu olacak.

Son durum ne? İşte Türkiye'nin Portekiz maçı muhtemel 11'i

Pazar gününden itibaren İstanbul'da toplanmaya başlayan Milliler, pazartesi günü Porto'ya gelerek çalışmalarına Sao Miguel Stadyumu'nda başladı. A Milli Takım'da pazartesi günü hafif sakatlıkları bulunan Merih Demiral ve Serdar Aziz takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Son durum ne? İşte Türkiye'nin Portekiz maçı muhtemel 11'i

İki futbolcunun basına kapalı yapılan antrenmanda ise takımla birlikte çalıştığı öğrenildi. A Milli Takım, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Son durum ne? İşte Türkiye'nin Portekiz maçı muhtemel 11'i

Ay-yıldızlılar, tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmayı kazanması durumunda İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle finalde Konya'da mücadele edecek. Milliler kaybetmesi halinde ise aynı eşleşmenin kaybedeniyle özel maçta karşı karşıya gelecek. Her iki durumda da karşılaşma 29 Mart Salı günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.

Son durum ne? İşte Türkiye'nin Portekiz maçı muhtemel 11'i

PORTEKİZ İLE 9. MAÇ!
A Milli Takım, Portekiz ile tarihinde 5 resmi 3 kez de özel maç olmak üzere 8 kez karşı karşıya geldi. Milliler, 2 özel maçta rakibini devirmeyi başarırken; Portekiz ise 5'i resmi maç olmak üzere 6 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Son durum ne? İşte Türkiye'nin Portekiz maçı muhtemel 11'i

A Milli Takım'ın toplam 8 golüne karşılık Portekiz 16 kez fileleri havalandırdı. A Milli Takım, en son 2012 yılında oynanan özel maçta rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Son durum ne? İşte Türkiye'nin Portekiz maçı muhtemel 11'i

PORTEKİZ'DE 3 İSİM CORONA VİRÜSÜ SEBEBİYLE KADRODAN ÇIKARTILDI
Öte yandan Portekiz'de orta saha Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes sakatlığı, stoper Pepe ise Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karodan çıkartıldı. Bu oyuncular yerine Vitinha, Jose Sa ve Tiago Djalo kadroya dahil edildi.

Son durum ne? İşte Türkiye'nin Portekiz maçı muhtemel 11'i

MUHTEMEL 11:
A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un sahaya süreceği ilk 11 merak ediliyor. İşte ay-yıldızlıların Portekiz maçı muhtemel 11'i: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı (Aldülkadir Ömür), Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz.

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