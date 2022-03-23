Haberler A Milli Futbol Takımı Portekiz baskı altında

Portekiz baskı altında

Kuntz, Portekiz’in reklam konusunda baskı altında olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Portekiz baskı altında

"Oyuncuların formu özellikle Avrupa'dakilerin performansı yüksek. Kağıt üzerinde gerçekler var ama ilk düdük çaldığında oyuncular teker teker kalitesinin ötesindedir. Kazanma iradeniz yüksekse, bu çok önemli. Real Madrid- PSG maçında gördük. Daha çok isteyen kazandı. Şunu da biliyoruz; şahsi olarak oyuncuların kendilerini düşündüklerini de unutmamalıyız."

"Portekizli oyuncuların Dünya Kupası'na gitme şansı var. Ve bu pazarlama, reklam için önemli ve bu da onlarda çok büyük bir baskı oluşturdu anlamına geliyor. Kimse bizim buraya gelebileceğimizi düşünmüyordu. Kaybedecek bir şeyimiz yok, karşı taraf için çok zor bir maç olacak. Onlar rahat çıkamayacaklar. Takımdaki takım ruhunun nasıl arttığını görüyorum."

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