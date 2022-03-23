Jota’nın gözü çok korktu!

Liverpool'un Portekizli yıldız forveti Jota, milli takımımız karşısında kolay bir maça çıkmayacaklarını belirtti. Jota, "Türkiye kolay bir rakip değil. Hollanda bir maç daha az kazanmış olsaydı grupta Türkiye birinci olacaktı. Her şeyin olabileceği, final tadında bir maç olacak" diye konuştu.
Liverpool'un Portekizli yıldız forveti Jota, milli takımımız karşısında kolay bir maça çıkmayacaklarını belirtti. Jota, "Türkiye kolay bir rakip değil. Hollanda bir maç daha az kazanmış olsaydı grupta Türkiye birinci olacaktı. Her şeyin olabileceği, final tadında bir maç olacak" diye konuştu.