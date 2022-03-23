Haberler A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'nda play-off elemeleri başlıyor! İşte maçlar ve saati

Dünya Kupası'nda play-off elemeleri başlıyor! İşte maçlar ve saati

A Milli Futbol Takımı'mızın da Portekiz ile oynayacağı Dünya Kupası play-off elemeleri turu heyecanı başlıyor. Ay yıldızlılar, Portekiz maçından galibiyetle ayrılarak İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle oynamak ve Dünya Kupası'na gitmek istiyor. İşte 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off maçlarının günleri ve saatleri.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 12:54
Dünya Kupası'nda play-off elemeleri başlıyor! İşte maçlar ve saati

Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takımın mücadele edeceği play-off turunda yarı final maçları 24 Mart Perşembe, final karşılaşmaları ise 29 Mart'ta yapılacak.

Play-off eşleşmeleri, tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seribaşı takımların ev sahibi avantajı olacak.

A Milli Futbol Takımı, play-off turu yarı finalinde 24 Mart Perşembe Portekiz ile karşılaşacak. Milliler, Portekiz'i elemesi halinde Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

RUSYA MEN EDİLDİ
FIFA ve UEFA, Ukrayna'ya askeri müdahalenin ardından Rusya Milli Takımı ve kulüplerini bütün turnuvalardan men etti. Bu karar sonrasında yarı finalde Rusya ile eşleşen Polonya, doğrudan finale yükseldi.

24 Mart'ta oynanması planlanan İskoçya-Ukrayna yarı final mücadelesi ise FIFA'nın kararıyla haziran ayına ertelendi.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

Program
Yarı final:

22.45 Portekiz-Türkiye

22.45 İtalya-Kuzey Makedonya

22.45 İsveç-Çekya

22.45 Galler-Avusturya

Final:

Portekiz-Türkiye / İtalya-Kuzey Makedonya

Polonya / İsveç-Çekya

Galler-Avusturya / İskoçya-Ukrayna

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