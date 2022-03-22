SPOR HABERİ - Portekiz Türkiye maçının hakemi belli oldu! Daniel Siebert...

A Milli Futbol Takımı'nın, deplasmanda Portekiz ile oynayacağı müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.
Estádio do Dragão da oynanacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçı TSİ 22.45'te başlayacak.
Seibert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Sandro Scharer olacak.
Daniel Siebert daha önce milli takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu mücadelesinde oynadığı Karadağ mücadelesinde düdük çalmış, Ay-Yıldızlılar karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmıştı.