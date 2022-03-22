Haberler A Milli Futbol Takımı SPOR HABERİ - Portekiz Türkiye maçının hakemi belli oldu! Daniel Siebert...

SPOR HABERİ - Portekiz Türkiye maçının hakemi belli oldu! Daniel Siebert...

Spor haberi... Portekiz ile 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında karşılaşacak olan A Milli Takım'ımızın mücadelesini Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert yönetecek. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 12:14 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 12:32
SPOR HABERİ - Portekiz Türkiye maçının hakemi belli oldu! Daniel Siebert...

A Milli Futbol Takımı'nın, deplasmanda Portekiz ile oynayacağı müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.

Estádio do Dragão da oynanacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçı TSİ 22.45'te başlayacak.

Seibert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Sandro Scharer olacak.

Daniel Siebert daha önce milli takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu mücadelesinde oynadığı Karadağ mücadelesinde düdük çalmış, Ay-Yıldızlılar karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmıştı.

DİĞER
Zeynep Bastık siyah desenli bikinisiyle Dubai'yi yaktı geçti! Güzel şarkıcı kusursuz fiziği ile övgüleri topladı!
İbrahim Kutluay ile Gülcan Arslan sevgili mi? Bomba iddiaya göre aşkın mimarı Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor