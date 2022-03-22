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Neves çıktı Vitinha girdi

Portekiz Milli Takımı'nda sakatlık sebebiyle oyuncu değişikliği oldu. Orta saha oyuncusu Ruben Neves sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yerine Vitinha dahil edildi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 06:50
Neves çıktı Vitinha girdi

Portekiz Milli Takımı'nda sakatlık sebebiyle oyuncu değişikliği oldu. Orta saha oyuncusu Ruben Neves sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yerine Vitinha dahil edildi.

PORTEKİZ KADROSU

KALECİ: Lopes (Lyon), Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma)

DEFANS: Soares (Arsenal), Joao Cancelo (M. City), Dalot (M. United), Inacio (Sporting ), Jose Fonte (Lille), Pepe (Porto), Nuno Mendes (PSG), Guerreiro (B.Dortmund)

ORTA SAHA: Pereira (PSG), Nunes (Sporting ), Carvalho (Real Betis), Moutinho (Wolverhampton), Bruno Fernandes (M. United), Otavio Monteiro, Vitinha (Porto), Bernardo Silva (M. City)

FORVET: Joao Felix (Atletico Madrid), Andre Silva (Leipzig), Cristiano Ronaldo (M. United), Diogo Jota (Liverpool), Guedes (Valencia), Leao (Milan).

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