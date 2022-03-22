Neves çıktı Vitinha girdi

Portekiz Milli Takımı'nda sakatlık sebebiyle oyuncu değişikliği oldu. Orta saha oyuncusu Ruben Neves sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yerine Vitinha dahil edildi.
PORTEKİZ KADROSU
KALECİ: Lopes (Lyon), Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma)
DEFANS: Soares (Arsenal), Joao Cancelo (M. City), Dalot (M. United), Inacio (Sporting ), Jose Fonte (Lille), Pepe (Porto), Nuno Mendes (PSG), Guerreiro (B.Dortmund)
ORTA SAHA: Pereira (PSG), Nunes (Sporting ), Carvalho (Real Betis), Moutinho (Wolverhampton), Bruno Fernandes (M. United), Otavio Monteiro, Vitinha (Porto), Bernardo Silva (M. City)
FORVET: Joao Felix (Atletico Madrid), Andre Silva (Leipzig), Cristiano Ronaldo (M. United), Diogo Jota (Liverpool), Guedes (Valencia), Leao (Milan).