A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Portekiz maçı öncesi iddialı konuştu. Altıntop "En zor kurayı çektik. Portekiz'i daha önce hazırlık maçında yenmiştik. Amacımız belli. Turu geçerek Konya'da final oynamak istiyoruz" dedi. Altıntop kısa sürede yeniden takım havasını yakaladıklarını kaydetti.
A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Portekiz maçı öncesi iddialı konuştu. Altıntop "En zor kurayı çektik. Portekiz'i daha önce hazırlık maçında yenmiştik. Amacımız belli. Turu geçerek Konya'da final oynamak istiyoruz" dedi. Altıntop kısa sürede yeniden takım havasını yakaladıklarını kaydetti.