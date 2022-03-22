Stefan Kuntz'dan Ronaldo sözleri! "Özel önlem..."

Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off yolculuğu başlıyor. İlk rakip 24 Mart Perşembe günü Portekiz olacak. Onları elememiz halinde 29 Mart'ta İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle final anlamı taşıyan bir maça çıkacağız. Ay-yıldızlıların hocası Stefan Kuntz bu önemli randevular öncesinde açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı hedeflerinin Dünya Kupası'na katılmak olduğunu belirtti. İki etaplı aşamada Portekiz karşılaşmasına konsantre olduklarını kaydetti. İşte Kuntz'un açıklamaları...

AZİMLİ OLACAĞIZ

"Maça hazırız. Çok manşetlere çıkacak, iddialı mesajlar veren biri değilim. Ancak şunu söylemek istiyorum, Portekiz karşılaşmasında çok iyi performans ortaya koyacağız. Türk halkının gurur duyacağı, kazanma azmimizi göreceği, coşkuyla destekleyeceği bir performans ortaya koyacağımızı söylemek istiyorum. Rakibin güçlü ve zayıf yönlerine baktık. Rakibi tanıyoruz ancak öncelikle bizim ne yapacağımız önemli. Yüksek öz güvenle oynamalıyız. En iyi performansımızı sergilemeliyiz"

ALMADIKLARIMIZ İÇİN TEK TEK AÇIKLAMA OLMAZ

"İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş çok önemli oyuncular. Şu anda Süper Lig'de statta izlemediğimiz takım yok. Aday kadroya davet ettiğimiz oyuncular Portekiz ve sonrasındaki maçta oynamayı hak eden futbolcular. Tercihimizi bu isimlerden yana kullandık. Her bir Türk oyuncuyu neden kadroya almadığımızı tek tek açıklayamayız."

EMRE MOR'U İZLİYORUZİZLİYORUZ

"Emre Mor'u dikkatle izliyoruz. Almanya ve İspanya'da işlerin neden istediği gibi gitmediğini bilmiyorum. Bir kıpırdanma içerisinde. İleride çağırabiliriz"

ARDA ELEŞTİRİLERİ ANLAMSIZ

"Arda Güler gibi genç oyuncuların öncelikle kendi yaş kategorilerinde bir final turnuvası görüp, Avrupa, Dünya Şampiyonalarına katılmaları gerek. Akranlarıyla oynayarak ne kadar iyi olduklarını görmeleri önemli. Türkiye alt yaş kategorilerinde final turnuvalarına katılamamıştı. Arda'yı bu yüzden U-17 takımında bıraktık. Ayrıca Fenerbahçe'de 90 dakika oynadığı tek bir maç olmayan bir futbolcunun Portekiz deplasmanına bir play-off maçına aday kadroya çağırılmasını beklemek anlamsız. Bazı şeyleri ittirmeyelim, zorlamayalım. Arda geleceğin iyi bir futbolcusu. Bazı şeyleri doğal akışına bırakmak gerek."

KALECİLERİMİZ HARİKA

"Ben en az 30 maç izledim. Ekibim 40 maç takip etti. Harika kalecilere sahibiz. Yaşları da genç. Türk Milli Takımı bir daha kaleci konusunda problem yaşamaz."

ANA HEDEF EURO 2024

"En büyük amacım Almanya'daki EURO 2024'e Türkiye'yi taşımak. Ama şimdi sadece Porto'da sahaya çıkarken nasıl yürüyeceğimi düşünüyorum."

BELKİ DE BURAK-ENES BİRLİKTE OYNARLAR!

Stefan Kuntz'a forvette kimi tercih edeceği soruldu. Başarılı çalıştırıcı sır vermedi. Kuntz "Enes Ünal çok formda. Burak Yılmaz da çok deneyimli. Enes, MR'a girdi. Neyse ki korkulan bir durumu yok. İki iyi oyuncuya sahip olmak bizi zorluyor ama rekabet iyidir. Belki de ikisi birden oynar" dedi.

RONALDO'YA ÖZEL ÖNLEM ALMAYACAĞIZ

"Ronaldo'yu adam adama markajla engellemek bir düşünce. Ama bizim düşüncemiz bu değil. Biz daha çok takım savunması üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ronaldo'ya pas atılacak alternatifleri kapatmak, onun bire bir kalmasını engelleyecek taktikler bulmak asıl düşüncemiz"

KADRO AÇIKLAMASI

Dorukhan Toköz ve Yunus Akgün'ün Barış Alper Yılmaz ve Yusuf Sarı'dan performans olarak daha önde olduklarını gördük. Bu oyuncuları tercih ettik.

* Forvette Umut Bozok mu Deniz Undav mı konusu vardı. Açıkçası bu bizi biraz düşündürdü. Ama sonuçta Türkiye'de olduğu ve Süper Lig gol krallığında ikinci sırada yer aldığı için tercihimizi Umut'tan yana kullandık.

* Enes Ünal zaten son haftalarda çok formda. Tabii ki bu performansıyla burada olacaktı.

* Şu anda bizimle burada olmayanlar gelecekte bir daha olmayacaklar gibi bir durum söz kosunu değil. Kapı açık. Gelecekte herkesin şansı var.

ENES ÇOK İYİ

"Enes Ünal ve Okay Yokuşlu için yakın zamanda Madrid'e gittik. Uzun uzun sohbet ettik. Herkese adil şekilde forma dağıtmamız gerekiyor. Enes, Getafe'de kendini buldu. Getafe'nin sportif direktörü ve teknik direktörüyle konuştum. Onlar da Enes'ten çok memnunlar. Kilit oyuncu olarak görüyorlar. Takımda tutmak istiyorlar."

HAKAN YERİNİ BULDU

"Hakan Çalhanoğlu konusunda birincisi benim kafamda ne var? İkincisi oyuncu yeteneklerini en çok hangi pozisyonda sergileyebiliyor? Bu iki kriteri düşündük. Son 2 maçta Hakan'ı kullandığımız pozisyon bize göre en iyisi. Performansından gayet memnunuz."

İLK 11'DE OLMAZLAR

"Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ilk defa Milli Takım'a geldiler. Bu oyuncuların Portekiz karşısında ilk 11'de olacağını söylemek şu aşamada güç. Performanslarını takdir ediyoruz. Kulüp takımındaki hocaları onları Milli Takım seviyesine yükselttiler. İlerleyen dönemde mutlaka şans bulacaklardır."