İşte A Milli Takım'ın play-off karnesi! Daha önce 2 defa...

2006 Dünya Kupası Elemeleri'nde ise Türkiye ; Ukrayna, Danimarka, Yunanistan, Arnavutluk, Gürcistan ve Kazakistan'la 2. Grup'ta yer aldı. Grubu Ukrayna'nın 2 puan arkasında ikinci sırada tamamlayan A Milli Takım , play-off turunda İsviçre ile eşleşti.

AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI KARNESİ

İlk kez 1960'da düzenlenmeye başlanan Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde Türkiye, iki kez play-off oynadı. 1992'ye kadar elemeleri geçemeyen A Milli Takım, 1996 ve 2000'de turnuvaya katılm hakkı elde etti. 2004 elemelerinde ise İngiltere, Slovakya, Makedonya ve Lihtenştayn'la 7. Grup'ta yer alan Türkiye, İngiltere'nin 1 puan gerisinde grubunu ikinci sırada tamamladı.