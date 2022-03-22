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İşte A Milli Takım'ın play-off karnesi! Daha önce 2 defa...

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off mücadelesinde Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlılar güçlü rakibini elemesi durumunda İtalya - Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle dünya kupası bileti için karşı karşıya gelecek. Türkiye daha önce Dünya Kupası play-off turunda iki defa boy gösterdi. Peki milli takımın play off karnesi nasıl? İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 12:40
İşte A Milli Takım'ın play-off karnesi! Daha önce 2 defa...

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nun ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna kalan A Milli Takım, Katar'da düzenlenecek turnuvaya katılabilmek için iki eleme oynayacak.

İşte A Milli Takım'ın play-off karnesi! Daha önce 2 defa...

24 Mart Perşembe günü Portekiz'le Dragao Stadı'nda karşılaşacak Türkiye, rakibini elemesi halinde 29 Mart'ta İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşılaşacak. 29 Mart'ta oynanacak maçı kazanan takım, 2022 Dünya Kupası'na katılm hakkı elde edecek.

İşte A Milli Takım'ın play-off karnesi! Daha önce 2 defa...

TÜRKİYE 3. KEZ PLAY-OFF'TA
Dünya Kupası Elemeleri'nde daha önce iki kez play-off oynayan A Milli Takım, 2002 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde ederken 2006 Dünya Kupası'na katılamadı.

İşte A Milli Takım'ın play-off karnesi! Daha önce 2 defa...

2002 Dünya Kupası Elemeleri'nde 4. Grubu 21 puanla İsviçre'nin ardında ikinci sırada tamamlayan A Milli Takım, play-off turuna katılım hakkı elde etti. İsveç'in yanı sıra Slovakya, Makedonya, Moldova ve Azerbaycan'la grup aşamasında karşılaşan Türkiye, grupta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.

İşte A Milli Takım'ın play-off karnesi! Daha önce 2 defa...

Play-off turunda Avusturya ile eşleşen A Milli Takım, Avusturya'daki ilk maçı 1-0 kazandı. Rövanş maçında rakibini 5-0 mağlup eden Türkiye, 2002 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

İşte A Milli Takım'ın play-off karnesi! Daha önce 2 defa...

Güney Kore ve Japonya'nın birlikte düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olan A Milli Takım, ülke tarihinin en iyi derecesini elde etti.

İşte A Milli Takım'ın play-off karnesi! Daha önce 2 defa...

2006 Dünya Kupası Elemeleri'nde ise Türkiye; Ukrayna, Danimarka, Yunanistan, Arnavutluk, Gürcistan ve Kazakistan'la 2. Grup'ta yer aldı. Grubu Ukrayna'nın 2 puan arkasında ikinci sırada tamamlayan A Milli Takım, play-off turunda İsviçre ile eşleşti.

İşte A Milli Takım'ın play-off karnesi! Daha önce 2 defa...

İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Türkiye, rövanş maçını 4-2 kazanmasına rağmen 2006 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edemedi.

İşte A Milli Takım'ın play-off karnesi! Daha önce 2 defa...

AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI KARNESİ
İlk kez 1960'da düzenlenmeye başlanan Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde Türkiye, iki kez play-off oynadı. 1992'ye kadar elemeleri geçemeyen A Milli Takım, 1996 ve 2000'de turnuvaya katılm hakkı elde etti. 2004 elemelerinde ise İngiltere, Slovakya, Makedonya ve Lihtenştayn'la 7. Grup'ta yer alan Türkiye, İngiltere'nin 1 puan gerisinde grubunu ikinci sırada tamamladı.

İşte A Milli Takım'ın play-off karnesi! Daha önce 2 defa...

Play-off turunda Letonya ile eşleşen A Milli Takım, Letonya'ya ilk maçta 1-0 yenildi. Rövanş maçı ise 2-2 eşitlikle sonuçlanırken Türkiye, turnuvaya katılım hakkı elde edemedi.

İşte A Milli Takım'ın play-off karnesi! Daha önce 2 defa...

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ise A Grubu'nda Almanya, Belçika, Avusturya, Azerbaycan ve Kazakistan'la aynı grupta yer alan Türkiye, 17 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna kaldı.

İşte A Milli Takım'ın play-off karnesi! Daha önce 2 defa...

Play-off turunda Hırvatistan'la eşleşen A Milli Takım, ilk maçı 3-0 kaybederken ikinci maçın golsüz eşitlikle sonuçlanmasının ardından turnuvaya katılamadı.

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