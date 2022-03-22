İdmanlar başladı

Milliler, Dünya Kupası playoff yarı finali için dün Portekiz'e uçtu. Ay-yıldızlı takım ilk çalışmasını Sao Miguel Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetimde gerçekleştirdi. Deneyimli hoca öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı. Portekiz maçının teknik-taktik çalışmaları başladı.
Milliler, Dünya Kupası playoff yarı finali için dün Portekiz'e uçtu. Ay-yıldızlı takım ilk çalışmasını Sao Miguel Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetimde gerçekleştirdi. Deneyimli hoca öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı. Portekiz maçının teknik-taktik çalışmaları başladı.