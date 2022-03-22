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İdmanlar başladı

Milliler, Dünya Kupası playoff yarı finali için dün Portekiz'e uçtu. Ay-yıldızlı takım ilk çalışmasını Sao Miguel Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetimde gerçekleştirdi. Deneyimli hoca öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı. Portekiz maçının teknik-taktik çalışmaları başladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 06:50
İdmanlar başladı
Milliler, Dünya Kupası playoff yarı finali için dün Portekiz'e uçtu. Ay-yıldızlı takım ilk çalışmasını Sao Miguel Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetimde gerçekleştirdi. Deneyimli hoca öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı. Portekiz maçının teknik-taktik çalışmaları başladı.
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