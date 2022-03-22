Diogo Jota'dan flaş yorum! "Türkiye maçı..."

TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye ile oynayacakları play-off yarı final karşılaşmasını da değerlendiren Jota, "Türkiye kolay bir rakip değil. Hollanda bir maç daha az kazanmış olsaydı grup aşamasında Türkiye birinci olacaktı. Her şeyin olabileceği, final tadında bir maç olacak" ifadelerini kullandı.