Haberler A Milli Futbol Takımı Diogo Jota'dan flaş yorum! "Türkiye maçı..."

Diogo Jota'dan flaş yorum! "Türkiye maçı..."

Son dakika spor haberi: 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Portekizli futbolcu Diogo Jota kritik müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki oyuncu zorlu mücadeleyle ilgili olarak, "Türkiye kolay bir rakip değil, final tadında bir maç olacak" dedi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 16:10
Diogo Jota'dan flaş yorum! "Türkiye maçı..."

Portekiz'in Liverpool'da forma giyen tecrübeli hücumcusu Diogo Jota, perşembe günü Türkiye'yi konuk edecekleri karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Diogo Jota'dan flaş yorum! "Türkiye maçı..."

Portekiz'in olmadığı bir Dünya Kupası'nı hayal edemediğini belirten Jota, "Portekiz için oynadığımızın farkında olmalıyız. açıkçası sorumluluk hissediyoruz. İdeal değil ancak içinde olduğumuz durum bu. Portekiz'siz bir Dünya Kupası hayal edemiyorum.

Diogo Jota'dan flaş yorum! "Türkiye maçı..."

Bu konuda düşünmemeye çalışıyoruz. Dünya Kupası'na gidemezsek kimse için iyi olmayacak. Bunun olmaması için sonuna kadar çalışacağız" diye konuştu.

Diogo Jota'dan flaş yorum! "Türkiye maçı..."

TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ
Türkiye ile oynayacakları play-off yarı final karşılaşmasını da değerlendiren Jota, "Türkiye kolay bir rakip değil. Hollanda bir maç daha az kazanmış olsaydı grup aşamasında Türkiye birinci olacaktı. Her şeyin olabileceği, final tadında bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

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