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SPOR HABERİ - Hamit Altıntop Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu! "Final oynamak istiyoruz"

Spor haberi... FIFA Dünya Kupası play-off yarı final karşılaşmasında 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te Portekiz'e konuk olacak A Milli Futbol Takımı, maç için Porto'ya kentine ulaştı. Burada düzenlenen ortak toplantıda konuşan A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop "Final oynamak istiyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 17:58 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 18:00
SPOR HABERİ - Hamit Altıntop Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu! "Final oynamak istiyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Biz burada Portekiz ile oynuyoruz. Kendileri zaten favori. Ama biz burada yeni hocamızla bir hava yakaladık, bunu sürdürmek istiyoruz. Sadece sonuç olarak da değerlendirmeyeceğiz. Her şeyimizi ortaya koyarak bir final oynamak istiyoruz.

Oyuncularımızla iletişimimizi arttırdık. Oyun planı üzerine konuştuk. Rakip takımı analiz ettik. Bugünden itibaren daha çok takım havasını yakalayarak ve dinlenerek geçireceğiz.

Yusuf Yazıcı, inanılmaz bir şampiyonluktan sonra farklı nedenlerden dolayı oynama fırsatı çok bulamadı. Kötü oynadı da diyemezsiniz. Takım değiştirerek cesaret gerektiren bir şey yaptı. Çok şükür, yeni takımında skora katkı yapıyor. Bu bizim için de önemli.

En zor kura diyebiliriz ama böyle tekli maçlarda neler olabileceğini biliyoruz. Portekiz'i daha önce hazırlık maçında yenmiştik. Amacımız belli, turu geçmek istiyoruz.

Ben oynarken, 2012'de kazanmıştık, o bir dostluk maçıydı ama kazanmıştık. Bunu tekrar edebiliriz diye düşünüyorum.

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