Haberler A Milli Futbol Takımı Portekiz - Türkiye maçı öncesi Çağlar Soyüncü konuştu! Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı ve Cristiano Ronaldo...

Portekiz - Türkiye maçı öncesi Çağlar Soyüncü konuştu! Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı ve Cristiano Ronaldo...

A Milli Futbol Takımı'mızın ve Leicester City'in yıldız savunmacısı Çağlar Soyüncü, yaptığı açıklamada Portekiz maçına dair konuştu. Çağlar konuşmasında, Cristiano Ronaldo hakkında da önemli ifadelerde bulunurken, Trabzonspor için "Şampiyonluğun favorisi" dedi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 14:59
Portekiz - Türkiye maçı öncesi Çağlar Soyüncü konuştu! Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı ve Cristiano Ronaldo...

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Portekiz ile oynayacağımız maç öncesi Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

Portekiz - Türkiye maçı öncesi Çağlar Soyüncü konuştu! Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı ve Cristiano Ronaldo...

"MİLLİ TAKIM OLUNCA KOŞA KOŞA GELİYORUZ"
Yorgunuz ama sonuçta milli takım olunca hepimiz için yorgunluk kalkıyor. Hepimiz koşa koşa geliyoruz.

Portekiz - Türkiye maçı öncesi Çağlar Soyüncü konuştu! Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı ve Cristiano Ronaldo...

"HADDİMİZİ BİLEREK OYNAYACAĞIZ"
Çok zorlu bir maç olacak. Farkındayız. Akşam antrenmanıyla kampa başlayacağız. Hocamızın taktikleri doğrultusunda ve haddimizi bilerek oynayacağız. Rakibimiz dünyaca ünlü bir takım ve önemli oyuncuları var. Biz de hocamızla birlikte son maçlarda iyiyiz. İnşallah iyi hazırlanıp güzel bir maç geçiririz.

Portekiz - Türkiye maçı öncesi Çağlar Soyüncü konuştu! Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı ve Cristiano Ronaldo...

"TOP AYAĞINA YAKIŞAN ÇOK OYUNCULARI VAR"
Haddimizi bilmeliyiz. Deplasmanda oynayacağız. Top ayağına yakışan çok oyuncuları var. Premier Lig'den de tanıdığım oyuncuları var. Takım olarak sahaya çıkacağız. Daha önce zorlu rakiplere karşı çok sahaya çıktık. Bireysel olarak tecrübeliyiz. Avrupa'da nice böyle zorlu maçlara çıkıyoruz. Burası biraz daha farklı. Takım olarak oynarsak iyi bir maç çıkarırız.

Portekiz - Türkiye maçı öncesi Çağlar Soyüncü konuştu! Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı ve Cristiano Ronaldo...

"KUNTZ HOCAMIZ ÇOK İYİ"
Kuntz Hocamız, pozitif ve sempatik bir insan. Ben daha önce Almanya'da oynadığım için Alman kültürüne biraz daha yatkınım. Böyle bir avantajım var. Onu biraz daha iyi anlayabiliyorum. Almanya'daki hocamla taktikleri ve saha içi konuşmaları birbirine benziyor. Hocamız herkesle son derece iyi sohbeti, muhabbeti, iletişimi çok iyi.

Portekiz - Türkiye maçı öncesi Çağlar Soyüncü konuştu! Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı ve Cristiano Ronaldo...

"RONALDO'YA SAYGI DUYMALI"
Ronaldo, Messi gibi tarz oyuncular tartışılmaz. Dünyaya 50 yılda 1 gelen futbolcular. Bu yaşta gösterdiği performanstan ötürü saygı duyulması gerekiyor. Son Dünya Kupası mı olur Ronaldo'nun, yoksa bırakır mı bilmiyorum. Paylaşımlarında daha çok oynamak istediğini söyledi. Biz de 20 yıldır Dünya Kupası'na gidemiyoruz. Ronaldo'nun son kupası mı olur bilmiyorum ama bizim için bu kupaya gitmek daha önemli.

Portekiz - Türkiye maçı öncesi Çağlar Soyüncü konuştu! Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı ve Cristiano Ronaldo...

"ŞİMDİ ÇOK ZAMANIMIZ YOK"
Çok zamanımız olmuyor. Toplanıyoruz. 3-4 gün sonra maça çıkıyoruz. En iyi şekilde, çok iyi iletişimle sahaya yansıtmamız lazım performasımızı. Biraz daha vakit olsa daha çok çalışabiliriz. Şimdi çok zamanımız yok. Şu an güzel iletişimi de sahaya yansıtmamız lazım.

Portekiz - Türkiye maçı öncesi Çağlar Soyüncü konuştu! Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı ve Cristiano Ronaldo...

"İMKAN OLDUKÇA İNGİLTERE'DE KALMAK İSTİYORUM"
Bu sezon takım olarak performansımız istenen durumda değil. Premier Lig'de oynadığım için mutluyum. İmkanım olduğu sürece İngiltere'de kalmak istiyorum. Sözleşmem devam ediyor. 1.5-2 ayda takım olarak iyi çıkış yakaladık. Şu an her şey iyi gidiyor.

Portekiz - Türkiye maçı öncesi Çağlar Soyüncü konuştu! Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı ve Cristiano Ronaldo...

"İYİ TECRÜBELER EDİNİYORUM"
Premier Lig, tartışılmaz. Oynadığım için mutluyum. En üst seviye oyuncularla oynamak çok güzel. Benden sonraki gençlere daha iyi örnek olabilirim, daha çok yardım edebilirim. İyi tecrübeler ediniyorum. İlerleyen yıllarda bunu gelecek nesillere aktarmak istiyorum.

Portekiz - Türkiye maçı öncesi Çağlar Soyüncü konuştu! Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı ve Cristiano Ronaldo...

"TRABZON, ŞAMPİYONLUĞUN %90 FAVORİSİ"
Trabzonspor, puan durumuna da bakılınca iyi oynuyor. Saat farkı ve yoğun program nedeniyle Süper Lig'i çok izleyemiyorum ama izleyebildiğim kadarıyla Trabzonspor şampiyonluğun yüzde 90 favorisi.

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