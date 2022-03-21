Portekiz - Türkiye maçı öncesi Çağlar Soyüncü konuştu! Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı ve Cristiano Ronaldo...

"TOP AYAĞINA YAKIŞAN ÇOK OYUNCULARI VAR"

Haddimizi bilmeliyiz. Deplasmanda oynayacağız. Top ayağına yakışan çok oyuncuları var. Premier Lig'den de tanıdığım oyuncuları var. Takım olarak sahaya çıkacağız. Daha önce zorlu rakiplere karşı çok sahaya çıktık. Bireysel olarak tecrübeliyiz. Avrupa'da nice böyle zorlu maçlara çıkıyoruz. Burası biraz daha farklı. Takım olarak oynarsak iyi bir maç çıkarırız.

"KUNTZ HOCAMIZ ÇOK İYİ"

Kuntz Hocamız, pozitif ve sempatik bir insan. Ben daha önce Almanya'da oynadığım için Alman kültürüne biraz daha yatkınım. Böyle bir avantajım var. Onu biraz daha iyi anlayabiliyorum. Almanya'daki hocamla taktikleri ve saha içi konuşmaları birbirine benziyor. Hocamız herkesle son derece iyi sohbeti, muhabbeti, iletişimi çok iyi.