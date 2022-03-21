Portekiz - Türkiye maçı öncesi Çağlar Soyüncü konuştu! Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı ve Cristiano Ronaldo...

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Portekiz ile oynayacağımız maç öncesi Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.
"MİLLİ TAKIM OLUNCA KOŞA KOŞA GELİYORUZ"
Yorgunuz ama sonuçta milli takım olunca hepimiz için yorgunluk kalkıyor. Hepimiz koşa koşa geliyoruz.
"HADDİMİZİ BİLEREK OYNAYACAĞIZ"
Çok zorlu bir maç olacak. Farkındayız. Akşam antrenmanıyla kampa başlayacağız. Hocamızın taktikleri doğrultusunda ve haddimizi bilerek oynayacağız. Rakibimiz dünyaca ünlü bir takım ve önemli oyuncuları var. Biz de hocamızla birlikte son maçlarda iyiyiz. İnşallah iyi hazırlanıp güzel bir maç geçiririz.