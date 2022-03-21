Haberler A Milli Futbol Takımı A Milliler toplandı!

A Milliler toplandı!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile karşılaşacak milliler İstanbul’da buluştu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 06:50
A Milliler toplandı!

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği 24 Mart Perşembe akşamı 22.45'te oynanacak Portekiz maçı için start verildi. A Milli Futbol Takımımız, dün akşam saatlerinden itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi. Cuma ve cumartesi günü oynanan maçlarda forma giyen isimler kampa dahil oldu. Bugünkü mücadelerde forma giyen isimler ise yarın takıma katılacak. Yurt dışındaki kulüplerde forma giyen futbolcuların büyük bölümü ise kampa Porto'da dahil olacak. A Milli Takım kafilesi, bugün günü saat 11.25'te İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Portekiz karşılaşması için Porto'ya gidecek.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil gözden düştü! Taraftarlar Arda Güler'i çağırdı...
Zor günleri atlatan Alişan ile Buse Varol çifti reklamların aranan yüzü oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor