A Milliler toplandı!

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği 24 Mart Perşembe akşamı 22.45'te oynanacak Portekiz maçı için start verildi. A Milli Futbol Takımımız, dün akşam saatlerinden itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi. Cuma ve cumartesi günü oynanan maçlarda forma giyen isimler kampa dahil oldu. Bugünkü mücadelerde forma giyen isimler ise yarın takıma katılacak. Yurt dışındaki kulüplerde forma giyen futbolcuların büyük bölümü ise kampa Porto'da dahil olacak. A Milli Takım kafilesi, bugün günü saat 11.25'te İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Portekiz karşılaşması için Porto'ya gidecek.