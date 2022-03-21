A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş yanıtı!

Kendisinin 30, ekibinin de 40'ın üzerinde maç izlediğini belirten Kuntz, "Performansıyla sizi olumlu ve olumsuz anlamda şaşırtan isimler kimlerdi?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Kimlerin performansının düştüğünü ben söylemeyeyim. Kadroda olmayan oyunculara bakarak bu sorunun cevabını alabilirsiniz. Mükemmel, harika kalecilerimiz var. Sadece A takıma çağırdıklarımız değil, Ümit Milli Takım'daki kalecilerimiz de harika. Savunmada Çağlar ve Merih gerçekten iyi performans ortaya koyuyorlar. Bizim sol bek pozisyonunda Ferdi (Kadıoğlu) sakat olduğu için küçük bir problemimiz var. Sağ bek pozisyonu için Kaan Mert, Zeki hepsi oynuyorlar. Ozan Kabak'ın her maçta oynayamamak gibi bir sıkıntısı vardı ama son dönemde o da düzenli oynuyor. Hakan, Orkun hem liglerinde hem de Avrupa kupalarında iyi maçlar çıkarıyorlar. Taylan Antalyalı Galatasaray'da toparlanma içerisinde olan bir isim. Onu da kadroya çağırdık. Dorukhan Toköz iyi bir sezon geçiriyor. Bize taktiksel anlamda esneklik sağlayacak bir isim. Hocasıyla da temas etmiştik. Kerem Aktürkoğlu ve Cengiz Ünder de Avrupa kupalarında iyi performans ortaya koyan oyuncularımız. Kaptan Burak'ın ufak sakatlık problemleri olmuştu ama Portekiz maçını heyecanla bekliyor."