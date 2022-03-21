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A Milli Takım Portekiz'de!

FIFA Dünya Kupası play-off yarı final karşılaşmasında 24 Mart Perşembe günü Portekiz ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız maç için Portekiz'e ulaştı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 17:57
A Milli Takım Portekiz'de!

FIFA Dünya Kupası play-off yarı final karşılaşmasında 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te Portekiz'e konuk olacak A Milli Futbol Takımı, maç için Porto'ya kentine geldi. Ay-yıldızlı kafilyeli, Lizbon Büyükelçisi Lale Ülker ve beraberindeki heyet karşıladı.

Milliler, Portekiz maçı öncesindeki ilk çalışmasını bugün TSİ 20.00 Sao Miguel Stadyumu'nda gerçekleştirecek.

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