Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Elemeleri

Portekiz - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası elemeleri play-off turu maçında Portekiz'e konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz - Türkiye maçı 24 günü saat 22:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIM PORTEKİZ MAÇI KADROSU AÇIKLANDI!

KALE: Altay Bayındır, Sinan Bolat , Uğurcan Çakır

SAVUNMA: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğu

FORVET: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok