Enes ve Ferdi milli takımda

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçıyla ilgili A Spor'a önemli açıklamalar yaptı. Ekibiyle birlikte Portekiz maçını analiz ettiklerini belirten Alman hoca, "Ben eve ekibim bir araya geldik. Portekiz'e karşı nasıl bir planımız olacağı ile ilgili fikirler oluşturduk. Yardımcım Kenan'la birlikte 70 maç izledik. Portekiz karşılaşmasında ne yapmak istediğimizi biliyoruz" dedi.



YENECEK KADRO

Önceliğinin Portekiz'i yenecek kadroyu seçmek olduğunu belirten Kuntz, "Bazen oyuncu kulübünde süre alamaz ama milli takım için önemlidir" dedi. Enes Ünal için "Büyük bir yetenek" ifadesini kullanan Alman hoca, "Enes milli takıma seçilecek. Ferdi ile de mesajlaşıyoruz. Doktorlara duacıyım. İyileşirse milli takımda olacak" diye konuştu.



