Portekiz’e gözdağı!

A Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lig Radyo'da Cüneyt Kaşeler ve İlker Duralı'ya konuştu. Alman hocadan satır başları şöyle: "Oyuncularımın formundan memnunum. Enes Ünal, harika gidiyor. Dorukhan Toköz sağlıklı olursa kadroda olacak. Portekiz maçı ile ilgili şu sözü verebilirim; kesinlikle zorluk çıkartacağız! Avrupa ile mücadele etmek için 12 km'den az koşamayız. Sıralamada 39'larda olmamızın sebeplerinden biri de bu. Elit seviyedeki dünya kulüplerinin koşu ve sprint mesafesine ulaşmak zorundalar; yoksa forma şansı bulamazlar! Almanya, 2000'de yapılanmaya başladı. 14 yıl sonra Dünya şampiyonu oldu. Buradaki en büyük sorun sabır! Bir yapı inşa edilmeli ve buna devam edilmeli. Türk futbolunun yapılandırılmasında, Hamit Altıntop önemli bir göreve sahip. Bu bir tek adam şovu değil. Destek olacağız. Ben de teknik direktör olarak fikirlerimi paylaşacağım. Hayattaki pişmanlıklarımdan biri, Beşiktaş'ta bir sezon daha kalmamaktır."