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Stefan Kuntz'dan Beşiktaş itirafı! "En büyük pişmanlığım"

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Portekiz maçında rakibe zorluk çıkaracaklarını söyledi. Öte yandan bir dönem Beşiktaş'ta futbol oynayan Kuntz, siyah-beyazlı takımla ilgili itirafta bulundu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 17:36
Stefan Kuntz'dan Beşiktaş itirafı! "En büyük pişmanlığım"

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Portekiz ile kritik bir müsabakaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Lig Radyo'ya konuşan deneyimli çalıştırıcı, takımın formundan memnun olduğunu söyledi. Öte yandan bir Beşiktaş'ta futbol oynayan Kuntz, siyah-beyazlı takımla ilgili itirafta bulundu.

İşte o sözler...

"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM BEŞİKTAŞ"
"Hayattaki en önemli pişmanlıklarımdan biri Beşiktaş'ta bir sezon daha kalmamaktır."

1995-96 sezonunda Beşiktaş'ta futbol oynayan Stefan Kuntz, 1 sezon siyah-beyazlı formayı giymesinin ardından Bielefeld'e transfer olmuştu.

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