Stefan Kuntz'dan Beşiktaş itirafı! "En büyük pişmanlığım"

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Portekiz ile kritik bir müsabakaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Lig Radyo'ya konuşan deneyimli çalıştırıcı, takımın formundan memnun olduğunu söyledi. Öte yandan bir Beşiktaş'ta futbol oynayan Kuntz, siyah-beyazlı takımla ilgili itirafta bulundu.

İşte o sözler...

"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM BEŞİKTAŞ"

"Hayattaki en önemli pişmanlıklarımdan biri Beşiktaş'ta bir sezon daha kalmamaktır."

1995-96 sezonunda Beşiktaş'ta futbol oynayan Stefan Kuntz, 1 sezon siyah-beyazlı formayı giymesinin ardından Bielefeld'e transfer olmuştu.