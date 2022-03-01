Stefan Kuntz'dan Beşiktaş itirafı! "En büyük pişmanlığım"

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Portekiz ile kritik bir müsabakaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Lig Radyo'ya konuşan deneyimli çalıştırıcı, takımın formundan memnun olduğunu söyledi. Öte yandan bir Beşiktaş'ta futbol oynayan Kuntz, siyah-beyazlı takımla ilgili itirafta bulundu.
İşte o sözler...
"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM BEŞİKTAŞ"
"Hayattaki en önemli pişmanlıklarımdan biri Beşiktaş'ta bir sezon daha kalmamaktır."
1995-96 sezonunda Beşiktaş'ta futbol oynayan Stefan Kuntz, 1 sezon siyah-beyazlı formayı giymesinin ardından Bielefeld'e transfer olmuştu.