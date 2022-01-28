A Milli Takım'da Deniz Undav harekatı! Stefan Kuntz...

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında 6 yeni ismin oyuncu havuzuna ekleneceğini belirtmişti... Takvim'de yer alan habere göre Alman çalıştırıcının milli takıma kazandırmak istediği isimlerden biri de Deniz Undav... Belçika Ligi ekiplerinden Union Saint-Gilloise'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor.

Undav, 23 maçta 18 gol atarken 10 da asiste imza attı. A Milli Takım yetkilileri, Türk asıllı Alman forvet Deniz Undav'la Belçika'da görüşecek. Bilindiği gibi Ferdi Kadıoğlu uzun uğraşlar sonucunda milli takıma kazandırılmıştı. Kuntz'un milli takıma çağırmayı düşündüğü diğer isimler Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik, Adana Demirspor ile muhteşem bir sezon geçiren Yunus Akgün, Alanyaspor'da eski günlerine dönüş yapan Emre Akbaba, Giresunspor'da parlayan Okan Kocuk ve Fenerbahçe'nin jokeri Ferdi Kadıoğlu...