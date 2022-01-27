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Türkler bir başka

Stefan Kuntz, “Türkiye’de ülke için oynama arzusunu, milli takımı için oynama arzusunu, diğer ülkelere göre çok daha yüksek görüyorum. Kulüpler eğitime biraz daha fazla yatırım yapmalı” dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Türkler bir başka

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ay yıldızlı takımımız ve ve gelecek planlaması ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Alman çalıştırıcı "Türkiye'de ülke için oynama arzusunu, milli takımı için oynama arzusunu, diğer ülkelere göre çok daha yüksek görüyorum. Milli takım için oynamanın insanları, futbolcuları sosyal manada daha yukarıda hissettirdiğini biliyorum. Kulüpler biraz daha fazla akademi alanına yatırım yapıp eğitime ağırlık verirse, bahsettiğim ülke için oynama ve duygu faktörünün birleşmesiyle gerçek başarıyı sağlayabiliriz. Ama bunun için zaman lazım, bunun için sabır lazım" diye konuştu.

ÇOK DESTEK GÖRDÜM
"Türk futboluna baktığımızda başarıya giden yolda sabırsızlıklar yaşandığını görüyoruz. Bu anlamda en iyisi, kulüplerin 6-7 yaşlarından itibaren, kız-erkek takımlarından başlayarak A takıma uzanan süreçte bir futbol felsefesi oturtması gerekir" diyen Kuntz, milli takımın başına geçtikten sonra çok destek gördüğünü de söyledi. İstanbul'un her zaman harika bir şehir olduğunu söyleyen Kuntz, "Her iniş yaptığımda ağzım açık kalıyor. Beni çok şaşırtan ve beğendiğim bir şehir" dedi.

'TÜRKÇE ÇOK ZOR BİR DİL'
Türkçe dersleri aldığını da söyleyen "Zor bir dil olduğunu söyleyebilirim. 12 ders aldım. Önce grameri halledeceğiz, ondan sonra kelimelere geleceğiz. Çünkü gramer bilmeden konuşmayı yapamazsın" dedi. Kuntz, Riva'da günlerini nasıl geçirdiğini şöyle anlattı: Sabahları spor yaparak güne başlıyorum. lantılarımız oluyor. Teknik ekibimizle analizler yapıyoruz.

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