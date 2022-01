A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıkladı! "Mart ayında kadroda yeni isimler görebiliriz"

"ÇOK İYİMSERİM"

Türk milleti ve Türk futbolunu diğer uluslarla çok karşılaştıramayız. Her ulusun kendine ait bir futbol kimliği vardır. Alman futbolu, 2000'li yılların başında her kulübün bir akademisi olması zorunluluğunu getirerek işe başladı. Çocuklara futbolu ve eğitimlerini garanti ediyorduk. Belki destek açısından gençlere biraz daha destek olmalıyız. Antrenmanların hem okullarda hem de kulüpler bazında yapılması lazım. 55 kulübümüz var akademi bazında Almanya'da. Türkiye'nin de aynısını yapması gerekiyor diyemem. Bunu yapmak zaten 10 yıl süren bir süreç. Her takım için en iyi hocaları da bulmak zorundayız. Neden 21 yaş altı ve 19 yaş altının hocaları farklı? Öyle olması gerekiyor. 12-14 yaş arası en iyi öğrenecekleri yaştır futbolcuların. Orada en iyi hocayı bulmalısınız. Burada futbol açısından gördüğüm iyi şeyler de var. TFF, Türkiye'nin en iyi kulübü gibi davranması gereken bir kuruluş. Bu, tabii ki benim düşüncem. Belki birileri beni arayıp, neler söyledin diyecek. Hamit de yavaş yavaş yeni bir yapı oluşturmaya başladı ve ben çok iyimserim gerçekten.