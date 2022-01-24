A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıkladı! "Mart ayında kadroda yeni isimler görebiliriz"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz beIN Sports'ta gündeme dair açıklamalarda bulundu.
İşte Alman çalıştırıcının sözleri:
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz beIN Sports'ta gündeme dair açıklamalarda bulundu.
İşte Alman çalıştırıcının sözleri:
Benim zamanıma göre en büyük değişiklik, o zaman 3 yabancı oynuyordu. Aynı milletten olurdu teknik direktörler de genellikle. Dürüst olmak gerekirse sadece kendi performansıma ve takımıma kafa yoruyordum. Diğer takımlara çok fazla kafa yormamıştım. O zaman Rosenborg'la oynamıştık ve başarılı olamamıştık Avrupa'da. Bu konulara çok yoğunlaşıyordum. Beşiktaş'taki son dönemimde çok öğreti ile ayrılmıştım.
"PORTEKİZ MAÇINA HAZIRLANMAMIZ GEREKİYOR"
Avrupa'ya da bazı statlara gidip canlı maç izlediğim zamanlarda biraz karşılaşma yapabilirim ama Türk futbolunu yargılamak istemiyorum. Belki 16 canlı maç izledim statta. En az o kadar da televizyonda izledim. Yavaş yavaş bu gözlemleme etabını aşıyoruz. Bazı isimler belki martta bünyemize dahil olabilir. Hemen Portekiz maçına hazırlanmamız gerekiyor.
Genç oyunculara ne önerebilirdim? Bazen soğukta dışarı çıkmayın derim, hasta olmasınlar diye. Cenk mesela ne kadar şiddetli koşu atıyor, kaç sprint atıyor ve hangi mesafelerde atıyor? Taktik açıdan bir bakış açımız ve bir de oyunculara bakış açımız var. Eğer 30 şiddetli koşu, 20 sprint yapacaksın dersen oyuncular bir dahaki maçta onu yapabilir ama taktik kısım hocaya bağlı. Pas sıklığı konusu da önemli. Zor bir alana pas atmak daha önemli. Nasıl atak yapmalısınız, bekleyerek mi, topu alıp mı, sürekli presle aktif mi? Bunlar arasında seçim yapmak gerekiyor. Oyuncularla bunları konuşuyorum. Bizim için de çok önemli. Çok iyi hazırlanmak istiyoruz mart ayındaki Portekiz maçına.
"MART AYINDA YENİ OYUNCULAR OLABİLİR"
Daha önce söylediğim gibi şu süreç içerisinde herhalde canlı izlemediğim takım yok gibi bir şey. Hangi koşullarda yargılayacağınız önemli oyuncuları. Basit bir seviyede mi yoksa büyük oyuncularla zor liglerde mi oynuyorlar? Daha sonra aralarında karşılaştırma yapıyorsunuz. Bunu göz önünde bulunduruyorsunuz. Mart ayında yeni oyuncular olabilir.
"GELECEK JENERASYON ÇOK ÖZEL OLACAK"
Hangi kriterlere göre oyuncu seçiyorsunuz diye sorarsanız, geçmişte kalan bazı performanslar var, güncel performanslar var ve takım ruhuna nasıl adapte olacağını düşünüyorsunuz. Daha fazla esneklik verir mi taktik açıdan diye düşünüyorsunuz. Yaklaşık 6 yeni oyuncu oldu 4 maçta oynattığım. Daha sonra gelecek jenerasyonun da çok özel olacağını düşünüyorum.
Benim için öncelikli olan şey hangi oyuncuların hangi pozisyonda oynama becerisine sahip olduğudur. Mesela Hakan Çalhanoğlu'nu göz önünde bulunduralım, son oynadığı maçlar, milli takımdaki en iyi maçlarıydı bence. Ben de hangi pozisyonda acaba daha başarılı olabilir diye düşünüyorum yetenekleri bağlamında. Bu çalışmaları tüm oyuncularla yapıyoruz. İlerletmek ve daha iyi hale getirmek istediğimiz şey, topu kendi kalemizden daha uzakta kazanmak, daha yüksek savunma yapmak istiyoruz. Rakibimizin sahasında daha fazla baskı yapmak, top kazanmak istiyoruz. Son maçların istatistiklerine göre bunları geliştirmek istiyoruz.
"FAVORİ BİZ DEĞİLİZ AMA..."
Norveç'e karşı zor bir maç oynadık, diğer 3 maçta biz daha favoriydik ve daha yüksek savunma kurmamız gereken maçlardı. Ufak bir gerçekle yüzleştiğimizi düşünüyorum. Adım adım gitmek zorundayız. Mümkün olduğunca ileride kurmak istiyorum defans kurgumu. İleri oyuncularınızın da bunu yapabilecek yeteneğe ve isteğe sahip olması gerekiyor. Alman oyuncular zaten her zaman 3. bölgede pres yaparlar ve şiddetli koşular atar, yorulmazlar. Bunu yapmak istiyorum ama oyuncuların da uygun olması gerekiyor. Portekiz ve İtalya maçlarında belki favori biz değiliz ama takım farklı yüzlerini göstermeyi başarmasını bekliyorum. Rakiplerimize kolay zamanlar yaşatmayacağız.
Her teknik direktör oyuncularıyla daha fazla zaman geçirebilmek ister. Aynı zamanda özel bir durum milli takım teknik direktörlüğü. Kalan zamanlarda da sürekli onları gözlemlemek, beraber olduğunuzda bu aralarda da onlarla ilişkilerinizi geliştirmek çok önemli. Herkesin farklı fikri olabiliyor. Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'la ilgili Düsseldorf'tan bazı insanlara danıştım. İnanılmaz karakterli oyuncular diye cevap verdiler bana. İlk düşündüğüm şey, takım ruhunu kısa zamanda nasıl yerleştirebilirim diye düşündüm. Bu bizim için bir problemdi. Konsantre olamıyorduk, mental anlamda güçlü değildik, maçlarda geri dönüş yapamıyorduk... Bu noktada ben de biraz odaklandım.
Burada doğru bir karışım ve denge bulunmalı. Takım ruhu, taktik beceriler, fizik kondisyon gibi farklı konularda dengeyi bulmak lazım. Bazı kulüplerde forma giymesi nedeniyle bazı oyuncular sizin için daha değerli olabilir. Daha kolay olan, futbolcular eğer eğitimlerini yetişme zamanında taktik açısından iyi gelmesi. Taktikle yetişme konusunda Almanya'nın daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. 3-4 hareketi aynı anda yapabiliyorlar. Türk futbolcuların da inanılmaz bir avantajı var. Biraz onları tahrik etmeliyim.
Oyuncularım 3-5 hafta oynamıyorsa hocalarına sorabiliyorum. Ben de oyuncuma katkıda bulunmak isterim. O da belki Stefan, bu aralar fiziksel olarak iyi değil diyecektir. Böylelikle oyuncularımla daha rahat görüşebilirim. Türkiye'de oynayan bir oyuncumla görüştüm ve saha dışındaki davranışlarını çok da beğenmedim. Hamit'le konuştum, bu davranışlarıyla ilgili bu oyuncuyla konuşabilir miyiz dedim. Hamit ve diğer arkadaşlarım bize Türk olma şekliyle bazı argümanlar sundular. Benim, oyuncularımla nerede ne zaman konuşacağım bana kalmış bir şeydir. Kulüp hocaları belki rahatsız olabilir... Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlar yeni hocalarla çalışıyorlar. Hocaları yokken ne zaman bulacaksınız diye konuştum. Galatasaray'ın da uzun sürseydi soracaktım.
Bazı oyuncularım tamamen tanınmayan oyuncular değillerdir ancak onları bilirim ki bana yardımcı olacaklardır. Her şey değişebilir ama 6 ay oynamıyorsa da oynama şansı yok oyuncunun.
Galler ve İskoçya çıkmış olsaydı Dünya Kupası'na gidiyoruz mu diyecekti insanlar? Onlara karşı daha çok kaybedecek şeyimiz var. Onların çok daha farklı bir oyun anlayış şekli var. Favori olmadan buraya gelerek daha fazla avantaj yaşayabilirsin. En ufak bir şans elimize geçerse onu değerlendireceğimizden şüpheniz olmasın. Her zaman birazcık şans da fena olmaz. Ben bu eşleşmelerden gayet memnunum. Sadece elemeler değil, 2024 açısından da bakarsanız biz, bu zorluklarla nasıl başa çıkarız diye düşünürüz. Dostluk maçı yerine çok iyi maçlar yapmış olacağız. Haziranda Uluslar Ligi olacak. Bu maçlar bizi iyi bir yere taşıyabilir.
Portekiz'in ne kadar müthiş futbolculara sahip olduklarını biliyorum. Maçlarda ortaya koydukları yaratıcılık çok iyi. Maç planınızla diş geçiremeyeceğiniz bir yaratıcılık sergiliyorlar. Genç oyuncuları açısından da yukarı çıkan oyuncuları var. Önemli, deneyimli oyunculardan oluşan bir Portekiz'le oynayacağız belki ama belki genç Türk takımı inanılmaz bir sonuca imza atar.
"FERDİ'NİN KARARI BİZE FARKLI DİZİLİŞ FIRSATI SUNABİLİR"
Uğurcan net ama diğer kaleciler de çok iyi ve yetenekli. Uğurcan dün çok iyi bir maç çıkardı. 2-3 hafta önce biraz dikkati dağınıktı ama bu genç oyuncularda zaman zaman ortaya çıkan bir sorun. Genel olarak çok iyi bir jenerasyonumuz var. Defansta fazla değişiklik yapamadım. Ferdi'nin kararı bize farklı diziliş fırsatları sunabilir. Hakan, Orkun iyi performanslar sergilediler.
"ENİS DESTAN'LA İLETİŞİM HALİNDEYİM"
Berat'la ilgili biraz "Problem Child, problem çocuk" sorunu var. Çok yetenekli olduğunu görebiliyorum ama gelişiminde sıkışmış durumda gözüküyor. Trabzon'daki arkadaşlarımla da görüşüyorum sebebini. Enis'le iletişim halindeyim, oynadığı stadyumda 2 maçını izledim ve gelişme kaydettiğini gördüm. Tekniği çok iyi düzeyde. Cengiz ve Kerem genç ve başarılı futbolcular. Ben de geleceklerini merakla bekliyorum.
"KARAKTERLİ DAHA OTURMUŞ OYUNCULARA İHTİYAÇ VAR"
Barış Alper'den bahsetmek istiyorum. Barış, 2021'de nasıl ilerleme kaydetti ona bakıyoruz. Alt takımlardan gelen oyuncuların milli takım seviyesinde oynaması bizim için önemli. Orada da 12 tane oyuncu var yukarı çıkmayı bekleyen. Benim de odaklandığım konulardan birisi bu. Hamit de bu konuya çok odaklanmış durumda. Bu pozisyonda karakterleri daha oturmuş oyunculara ihtiyacım var. Trabzon'un genç stoperinin dün çok iyi bir oyun çıkardığını gördünüz. Babel'e karşı çok iyi oynadı.
"HER ZAMAN YÜZDE YÜZÜMÜ VERECEĞİM"
Ben belki milli takım teknik direktörü olabilecek en iyi isim olmayacağım ama her zaman yüzde yüzümü vereceğim. Oyuncuların korkularının farkındayım, ne kadar baskı altında olduklarının farkındayım. Hamit de bu baskıyı hissediyor. Beraberce bir yabancı teknik direktörle çalışma kararı verdiler. Şu bir gerçek ki milli takım son zamanlarda iyi gitmiyordu. Bireysel bakış açımdan bakacak olursak benim hissettiğim baskı ve sorular şöyleydi; gergin değil misin, stres göremiyoruz? Bu iyi. Çünkü ben iyi bir oyuncuyum, iyi bir aktörüm. Yüzümde gözükmese de içimde baskı hissediyorum. Az sayıda Türk seyirci vardı Letonya'da. Hissettiğim baskıyı dışa vurabilirdim, çok Türk seyirci yoktu. Çok sevinmedim duygularımı bu kadar gösterdiğim için. Ancak bu baskıların dışavurumuydu.
"ÇOK İYİMSERİM"
Türk milleti ve Türk futbolunu diğer uluslarla çok karşılaştıramayız. Her ulusun kendine ait bir futbol kimliği vardır. Alman futbolu, 2000'li yılların başında her kulübün bir akademisi olması zorunluluğunu getirerek işe başladı. Çocuklara futbolu ve eğitimlerini garanti ediyorduk. Belki destek açısından gençlere biraz daha destek olmalıyız. Antrenmanların hem okullarda hem de kulüpler bazında yapılması lazım. 55 kulübümüz var akademi bazında Almanya'da. Türkiye'nin de aynısını yapması gerekiyor diyemem. Bunu yapmak zaten 10 yıl süren bir süreç. Her takım için en iyi hocaları da bulmak zorundayız. Neden 21 yaş altı ve 19 yaş altının hocaları farklı? Öyle olması gerekiyor. 12-14 yaş arası en iyi öğrenecekleri yaştır futbolcuların. Orada en iyi hocayı bulmalısınız. Burada futbol açısından gördüğüm iyi şeyler de var. TFF, Türkiye'nin en iyi kulübü gibi davranması gereken bir kuruluş. Bu, tabii ki benim düşüncem. Belki birileri beni arayıp, neler söyledin diyecek. Hamit de yavaş yavaş yeni bir yapı oluşturmaya başladı ve ben çok iyimserim gerçekten.
"ALTYAPI HER ŞEYİN ÖNÜNDE GELİYOR"
Problemi bilmek iyi bir şey. Zemin problemi nedeniyle akademileri harekete geçirdik Almanya'da. Her birinin 4 yeşil sahası ve en az 1 suni çim sahası olması gerekiyordu. Bu şekilde iyi bir antrenman almalarını sağlamıştık oyuncuların. Altyapı, her şeyin önünde geliyor. Bu konuda inisiyatif alması gereken kişiler var. Almanya'da Spor Bakanı'nın yapması gereken bir işi bir bakan üstlenmişti bu görevi. Bazı sahaları suni çime değiştirdiler ve antrenman yapılacak altyapıları sağladılar.
"KENAN'I İYİ PRES YAPABİLDİĞİ İÇİN ÇAĞIRIYORUM"
Kenan Karaman ileride iyi pres yapabileceği için, 90 dakikanın son 15 dakikasında çok iyi pres yapabileceği için çağırıyorum. Mart ayında belki seçilmeyecek, bu yüzden de eleştirileceğim. Belki de seçilecek. Bu konularda sürekli konuşup, tartışırsak faydalı olur. Eleştirinin öbür tarafında kalmak istesem şu an konuşuyor olmazdım. Benim işim bu. Makedonya maçını alacak mı acaba İtalya? Portekiz maçında ne yapacağız? Bunlardan sonra da konuşmaya hazırım. Her zaman böyle iyi bir takımla başarılı olmak mümkün. Başarımız, sadece Stefan Kuntz'un başarısı olmayacak. Ancak oyuncularım büyük hatalardan kaçınmalı.
"TÜRKÇE ÇOK ZOR"
Türkçe çok zor. Çok fazla dil bilgisiyle başladık, gerçekten zorlanıyorum. Öğretmenimden belki bu konuda değişiklik yapabiliriz diye konuşacağım. Ben konuşmak istiyorum diyorum, o da önce dil bilgisi gerekiyor diyor. İlerlememi gösterecek olursak doktora sahibi olmaya gidiyorum. Grammer açısından diğer dillerden çok farklı.
"DUYGUSAL YANI DAHA GÜÇLÜ"
21 yaş altı teknik direktörü olarak Almanya'da Türk - Alman oyuncuların Türkiye'de oynama isteği daha fazlaydı. Almanya'da oynamaya ikna etmek çok zor. Bu durumu nasıl yönetebiliriz diye düşünüyoruz. Ben Alman'ım, Türkiye'de çalışıyorum. 2 çocuğunuz olduğunda birini diğerinden daha çok seviyorum diyemezsiniz. Bunu bilerek iletişim kurmak daha kolay. Alman ya da Türk kökenli olarak yaklaşmamaya çalışıyorum. Duygusal yanı bu işin çok daha güçlü ve Türk futbolcularında bu daha fazla. Ben de bunu kullanacağım. Bu konuyla ilgili çalışmalarım var.
"SERGEN YÜZÜMÜ GÖRSEYDİ NİYETİMİ ANLARDI"
Henüz Sergen'le görüşme imkanım olmadı. Şifo'yla, Alpay'la, Ertuğrul'la da görüşmek için can atıyorum. Bekliyorum görüşmek için, ben onlara açığım. Sergen, yüzümdeki gülücük ve söylediklerimi yüzümü görerek duysaydı niyetimi anlardı. Beni görmemesi yanlış anlaşılmaya neden oldu.