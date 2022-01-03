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Hamit Altıntop Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını giyeceğini resmen açıkladı! İşte o sözler...

Son dakika haberi... TFF A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu'na dair flaş bir açıklama yaptı. Altıntop yaptığı konuşmada, Ferdi Kadıoğlu'nun, A Milli Futbol Takımı'nda oynamayı kabul ettiğini ifade ederken, "Ferdi Kadıoğlu bizi aradı ve milli takım tercihinin Türkiye’den yana olduğunu ve Türkiye’yi seçtiğini söyledi. Mutlu olduk." dedi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 15:17
Hamit Altıntop Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını giyeceğini resmen açıkladı! İşte o sözler...

TFF A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Fenerbahçeli genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihini duyurdu.

Altıntop, "Ferdi Kadıoğlu bizi aradı ve milli takım tercihinin Türkiye'den yana olduğunu ve Türkiye'yi seçtiğini söyledi. Mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye'nin yanı sıra Hollanda ve Kanada'yı tercih etme hakkı da bulunuyordu.

NTV'nin haberine göre, daha önce Hollanda alt yaş gruplarında forma giyen Ferdi Kadıoğlu, son olarak Hollanda U21 formasıyla 18 maçta 1 gole imza atmıştı.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Öte yandan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili müzakereler sürüyor. Genç futbolcunun kontrat görüşmeleri olumlu giderken kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

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