Haberler A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz'dan kura yorumu! "Bizim için..."

Stefan Kuntz'dan kura yorumu! "Bizim için..."

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı'mız, Uluslar Ligi'nde Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz kura sonrası rakipleri değerlendirdi. Dışarıdan bakıldığında Türkiye'nin favori olduğunu dile getiren Kuntz, "Dışarıdan bakan bir göz, grupta Türkiye'nin favori olduğunu söyleyecektir. Rakiplerimize de saygısızlık etmek istemeyiz. Sahaya her çıktığımızda kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 21:34
Stefan Kuntz'dan kura yorumu! "Bizim için..."

A Milli Futbol Takımımız'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, Uluslar Ligi kura çekimi hakkında açıklamalarda bulundu. Rakipleri değerlendiren Kuntz, "Litvanya ile A Milli Takım'ın tarihindeki ilk karşılaşmayı oynayacağız. Bizim için yeni ve ilginç bir tecrübe olacak. Faroe Adaları ile de geçmişte yalnızca bir tane özel maç yapılmış. Bu maç da bize farklı bir deneyim yaşatacak." dedi.

Dışarıdan bakıldığında Türkiye'nin favori olduğunu dile getiren teknik direktör, "Dışarıdan bakan bir göz, grupta Türkiye'nin favori olduğunu söyleyecektir. Rakiplerimize de saygısızlık etmek istemeyiz. Sahaya her çıktığımızda kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

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