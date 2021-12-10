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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Oyuncular kararlılıklarını yeşil sahada gösterebilirler

A Milli Futbol Takımı'mızın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu. Kuntz, yaptığı konuşmada, "Oyuncular, milli takımda olup olmayacaklarının kararlılığını ancak yeşil sahada gösterebilirler." dedi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 17:09 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 17:17
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Oyuncular kararlılıklarını yeşil sahada gösterebilirler

A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Stefan Kuntz, önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, konuşmasının başında "Berkan Kutlu'nun Avrupa maçlarında 16 kilometre koştuğunu görünce, bu çocuğun ne istediğini, nereye gitmek istediğini çok iyi anlıyorum. Oyuncular, milli takımda olup olmayacaklarının kararlılığını ancak yeşil sahada gösterebilirler." dedi.


Öte yandan Kuntz, devamında, "Ekibimle şu ana kadar 35'e yakın canlı, bir o kadar da banttan maç izledik. Her oyuncuyu tanıyoruz, kimsenin sosyal medyada paylaşım yaparak bize kendini göstermesi gerekmiyor. Onun, maç başladığında sahada performansıyla kendini göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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