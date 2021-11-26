Türkiye'nin play-off'taki rakibi belli oluyor | CANLI İZLE

A Milli Futbol Takımı'mızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalindeki rakibi belli oluyor. Kura çekimi İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştiriliyor.

Eleme grubunu ikinci sırada bitiren Stefan Kuntz yönetimindeki ay-yıldızlılar, kuraya seri başı olarak katılamadı. Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek.



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Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler bulunuyor. Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya da seri başı olmayan takımlar olarak kuraya girdi. 12 takımın üçerli olarak 4 gruba ayrılacağı play-off mücadeleleri tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Ev sahibinin bu kez kurayla belli olacağı finalde, 6 takımdan 3'ü Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak. Yarı finaller, 24 Mart, finaller 29 Mart'ta oynanacak.