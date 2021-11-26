Portekiz basını Türkiye eşleşmesini böyle gördü! Uğurcan Çakır ve Stefan Kuntz...

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubunu Hollanda'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandı.

Bu turda Portekiz ile eşleşen millilerimizi zorlu bir maç bekliyor. Mücadele 24 Mart 2022'de Portekiz'de oynanacak.

PORTEKİZ BASININDAN FLAŞ YORUMLAR!

Portekiz basını eşleşmeye geniş yer ayırırken flaş ifadeler de kullanıldı.

İşte Portekizlilerin gözünden Türkiye analizi;

2022 Dünya Kupası play-off'unda Portekiz'in ilk rakibi olan Türkiye, Şenol Güneş'in ardından Stefan Kuntz ile yeni bir yapılanmaya girdi.

Bochum, Kaiserslautern, Beşiktaş ve Arminia Bielefeld'in eski forveti olan Kuntz, Norveç'e karşı ilk maçında 1-1 berabere kaldı ve ardından Litvanya, Cebelitarık ve Karadağ maçlarını kazandı.



"4'LÜDEN VAZGEÇMİYOR"

Taktik olarak Alman klasiğinden ayrılmayan Kuntz, 2 bek ve 2 stoperli defans hattı ile oynuyor. Norveç ve Litvanya'ya karşı 4-1-4-1 sistemi ile oynayan Kuntz, daha sonra ise 4-4-2 sistemine geçti.

Teknik direktör değişimine rağmen Türkiye, liderliğe tırmanamadı ve grubu Hollanda'nın ardından ikinci sırada tamamladı.

"UĞURCAN ÇAKIR ÖN PLANA ÇIKIYOR"

Bireysel anlamda öne çıkan oyuncu, Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır. 25 yaşındaki kalecinin piyasa değeri 17 milyon €.

Uğurcan'ın yanı sıra Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral ile etkileyici bir stoper ikilisine sahipler. Beklerde ise takım sağa yaslanıyor. Burada Zeki Çelik ya da Mert Müldür forma giyiyor. Sol kanatta ise 33 yaşında tecrübesiyle Caner Erkin yer alıyor.

Orta sahadaki yıldız ise şüphesiz Hakan Çalhanoğlu. Orkun Kökçü de sağladığı savunma sağlamlığı ile güven veriyor. Ozan Tufan'ın yokluğunda yokluğunda, Trabzonspor'un önemli isimlerinden Berat Özdemir ve Galatasaray'dan Berkan Kutlu ön plana çıktı. Sol kanatta 23 yaşındaki Galatasaray kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sağda ise José Mourinho'nun Roma'sı tarafından Marsilya'ya verilen 23 yaşındaki yetenekli Cengiz Ünder var.

Hücum cephesine gelince en büyük tehdit Portekizli José Fonte'nin Lille'inde forma giyen 36 yaşındaki kaptan Burak Yılmaz. Yanında Galatasaray forması giyen 21 yaşındaki genç Halil Dervşioğlu, Beşiktaş'ta forma giyen Kenan Karaman ve Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Dursun var.

8 KEZ KARŞILAŞILDI

Portekiz, Türkiye ile şu ana dek 3'ü özel 5'i resmi olmak üzere 8 maça çıktı ve 6'sını kazandı.