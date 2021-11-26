Burak Yılmaz'dan mesaj: Bekle bizi Katar

Fransa'nın Lille takımında forma giyen ay-yıldızlıların kaptanı Burak Yılmaz, 2022 Dünya Kupası yolunda iddialı açıklamalar yaptı. 12 takımın yer alacağı Play-Off'tan çıkacaklarını iddia eden A Milli Takım kaptanı, "Rakibimizin kim olacağının hiçbir önemi yok. Sahaya çıkıp kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İki maçı da kazanıp, son sözü yine biz söyleyeceğiz. Tüm Türkiye'nin desteğini hissetmek istiyoruz" diye konuştu. Tecrübeli futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: "Daha önce, 'Biz bitti demeden bitmez' sözünü tüm dünyaya ezberletmiştik. Halkımız bize inansın, 2022 Dünya Kupası yolunda da son saniyeye kadar mücadele edeceğiz ve Türkiye'yi finallere taşıyacağız. Katar'daki yerimizi alacağız. Biz hiçbir zaman pes etmeyi düşünmedik. Hedefimize ulaşacağız. Türkiye'nin artık büyük turnuvaların vazgeçilmezi olması için çalışacağız. Tüm takım sürekli iletişim halindeyiz. Bu büyük hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Halkımız bize inansın."