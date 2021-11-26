Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum

Türkiye'nin UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.
İLK 15'E GİRMEK ÇOK KRİTİK
Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.
Ajax karşısında devreyi önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda yediği gollerle kaybedince Türkiye de ülke puanında 18.'likten 15.'liğe çıkma şansını kaçırmış oldu. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları öncesinde UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum: