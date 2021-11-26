Haberler A Milli Futbol Takımı Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum

Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum

Spor haberi... Avrupa*'da ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gruplarındaki 5. hafta mücadelelerini tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimi Beşiktaş ile Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe rakiplerine mağlup olurken, Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Galatasaray rakibini mağlup ederken ülke puanına da büyük katkı sağlamış oldu. Peki alınan sonuçlar sonrası ülke puanında son durum ne? İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 10:21
İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Ajax mağlubiyeti sonrası...

Türkiye'nin UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.

İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Ajax mağlubiyeti sonrası...

İLK 15'E GİRMEK ÇOK KRİTİK
Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.

İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Ajax mağlubiyeti sonrası...

Ajax karşısında devreyi önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda yediği gollerle kaybedince Türkiye de ülke puanında 18.'likten 15.'liğe çıkma şansını kaçırmış oldu. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları öncesinde UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum:

İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Ajax mağlubiyeti sonrası...

NORVEÇ: 24.000

İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Ajax mağlubiyeti sonrası...

DANİMARKA: 24.175

İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Ajax mağlubiyeti sonrası...

GÜNEY KIBRIS: 25.125

İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Ajax mağlubiyeti sonrası...

ÇEKYA: 25.200

İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Ajax mağlubiyeti sonrası...

HIRVATİSTAN: 25.400

İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Ajax mağlubiyeti sonrası...

TÜRKİYE: 25.900

İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Ajax mağlubiyeti sonrası...

YUNANİSTAN: 25.950

İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Ajax mağlubiyeti sonrası...

İSVİÇRE: 27.925

İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Ajax mağlubiyeti sonrası...

BELÇİKA: 29.000

İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Ajax mağlubiyeti sonrası...

SIRBİSTAN: 29.375

İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Ajax mağlubiyeti sonrası...

UKRAYNA: 31.400

İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Ajax mağlubiyeti sonrası...

RUSYA: 32.282

İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Ajax mağlubiyeti sonrası...

İSKOÇYA: 32.700

İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Ajax mağlubiyeti sonrası...

AVUSTURYA: 34.650

İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Ajax mağlubiyeti sonrası...

HOLLANDA: 39.500

İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Ajax mağlubiyeti sonrası...

PORTEKİZ: 47.049

İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Ajax mağlubiyeti sonrası...

FRANSA: 49.915

İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Ajax mağlubiyeti sonrası...

ALMANYA: 66.499

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