Spor yazarları Karadağ - Türkiye maçını değerlendirdi

Neticede grup elemelerinde gerilim filmini aratmayan bir sürecin ardından grubu ikinci sırada bitirerek PlayOff şansını yakaladık. Ben bu takıma inanıyorum. Çoğunluğu gençlerden oluşan AyYıldızlı millilerimiz iyi konsantre olursa rakip kim olursa olsun başarılı olur. Bu gençlere inanalım, milli takıma destek olalım. Bu doğru yoldan ayrılmazsak güzel günler bizi bekler.

ARTILAR VE EKSİLER - REHA KAPSAL Yine bir grup aşamasında son maça kalan matematik hesaplamalar, hem bizim oynadığımız maç, hem Norveç-Hollanda maçı ve bunun da devamındaki play-off klasmanındaki alacağımız sıralama… Futbolda herhalde bizim ülkenin makus kaderi bu olsa gerek. Hep bunun nedeni turnuvalardaki ya başlangıçları çok iyi yapıp, ondan sonraki istikrarsız sürecimiz veya çok kötü başlayıp işleri toparlayıp son bölümdeki başarılı performansımız...