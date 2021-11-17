Spor yazarları Karadağ - Türkiye maçını değerlendirdi

CANA CAN KATAR - TURGAY DEMİR
Grubun en iddialı takımlarından birine dört, ötekine üç atarak başladığımız grupta daha sonra tüm avantajımızı kaybetmiştik. Kötü gidişatı ortadan kaldırmak için birileri bir şey yapmalıydı, TFF de onu yaptı ve doğru kabloyu kesti; Şenol Güneş gitti, Kuntz geldi, böyle oldu; artık Milli Takım uzun yoldan da olsa Katar'daki finallere gitme şansına sahip. Çok şükür.
Karadağ bizim grubun en ısırgan takımı, ne canlar yaktılar. Maçın hemen başında golü yiyince, "Eyvah!" dedik… Erken cevap vermeliydik, aksi halde rakibe öz güven gelirken biz panikleyebilirdik. Kerem, Abdülkerim, Halil gibi çabuk oyuncularımız var ama ön tarafta da kalabalık savunma arasında kaybolan bir de Burak var. Topu ona versen olmuyor, vermesen olmuyor.
Bizim iki süper bücür baktılar olacak gibi değil, aralarında paslaştılar, Ömür verdi, Kerem attı ve maça döndük. H H H Burak önde top tutamıyor, Caner klasik ortalarla takılıyor, Berat risk almıyor ve topu yanındakine vermekten öte gitmiyor.