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Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman❓

2022 Dünya Kupası'nda Avrupa elemeleri sona erdi. Grubunu lider bitiren takımlar direkt olarak Katar bileti alırken, 2. sıradaki takımlar play-off turuna kaldı. A Milli Futbol Takımı'zda grubundaki son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1'lik skorla devirdi ve grubunu 2. sırada tamamlayarak play-off'a kaldı. Ay-yıldızlılar'ın play-off'a kalmasının ardından play-off turu kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki A Milli Futbol Takımı'mızın rakibinin belli olacağı kura çekimi ne zaman yapılacak. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 12:49
Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman❓

32 takımın katılacağı 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek.

İlk defa kış aylarında düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesi A Milli Takım play-off biletini kaptı ve kura çekimini beklemeye başladı.

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Dünya Kupası play-off kura çekimi, 26 Kasım 2021 Cuma günü, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.

Bir diğer deyişle kura, Avrupa Elemeleri'nin bitiş tarihi olan 16 Kasım'dan 10 gün sonra çekilecek.

Seri başı uygulamasının olacağı kura çekimi sonunda 12 takım 4'erli 3 gruba ayrılacak. Milli takım, kura çekiminde seri başı olmayacak.

Kuraya İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezi ev sahipliği yapacak.

2022 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENEBİLİR? 📺

FIFA, resmi internet sitesinden kura çekimini canlı yayınlayacak. Ayrıca kura televizyon kanallarından da takip edilebilecek.

TÜRKİYE'NİN PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ 🏆

Türkiye play-off mücadelesinde çekilecek kuralar öncesinde seri başı olan takımlar arasında yer almazken muhtemel rakipleri şöyle oldu; Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç, Galler muhtemel rakiplerimiz oldu

Türkiye'ninde aralarında yer aldığı seri başı olmayan takımlar ise Türkiye, Polonya, Finlandiya, Avusturya, Kuzey Makedonya, Çekya oldu

PLAY-OFF MAÇLARI HANGİ TARİHLERDE OYNANACAK? 🕧

Kura çekimi ardından play-off maçları şu tarihlerde olacak:

Yarı finaller: 24-25 Mart

Finaller: 28-29 Mart


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