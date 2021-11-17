Büyük gurur

Türkiye, 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için ümitlerini play-off'a taşımayı başardı. Cebelitarık'ı 6-0 yenerek grupta 2. sıraya yükselen ay-yıldızlıların hedefi Karadağ'ı deplasmanda mağlup ederek en azından bu basamağı korumak istiyordu. Hollanda-Norveç maçının skoruna göre de liderlik kovalayacaktık. Ancak işler hiç de istediğimiz gibi başlamadı. Henüz 3. dakikada Karadağ, Beqiraj ile filelerimizi sarsınca karşılaşmaya büyük bir şokla başladık. Ancak Milliler çabuk toparlandı, Abdülkadir Ömür-Kerem Aktürkoğlu işbirliğinden güzel bir gol geldi. Devre 1-1 tamamlandı.



ORKUN'DAN FÜZE

Milli Takımımız ilk yarının büyük bölümünde olduğu gibi ikinci devrede de oyuna tamamen hakimdi. Stefan Kuntz'un hamleleri de işe yaradı. Oyuna ikinci yarıda giren isimlerden Orkun Kökçü, 60. dakikada ceza alanı dışında topla buluştuktan sonra kafasını kaldırdı. Vurduğu top kaleye güdümlü füze gibi gitti. Karadağ kalecisi Sarkic çaresiz kaldı. Aldığımız bu galibiyetle grubumuzu lider Hollanda'nın arkasında 2. basamakta tamamladık. Artık play-off'taki rakibimizi bekliyoruz. "Biz bitti demeden bitmez" sloganıyla yolumuza devam ediyoruz. Tek isteğimiz, Katar'daki Dünya Kupası'na katılmak.



RAKiBiMiZi BEKLiYORUZ

Milliler grubu ikinci sırada bitirerek play-off aşamasına kaldı. Ancak seri başı ülkeler arasında değiliz. Türkiye'nin bu aşamadaki rakipleri de belli oldu. Son Avrupa Şampiyonu İtalya haricinde Cristiano Ronaldo'lu Portekiz, İskoçya, Rusya, İsveç ve Galler muhtemel rakiplerimiz. 26 Kasım'da çekilecek kurada seri başı olmadığımız için eşleşeceğimiz rakiple deplasmanda tek maç yapacağız. Bu mücadele 24-25 Mart'ta oynanacak. Hedefimiz bu aşamayı geçerek finale yükselmek olacak. 28-29 Mart'taki hangi ülkenin sahasında oynanacağı kura ile belirlenecek. Türkiye bu takıma güveniyor.



İŞTE TAKIM RUHU

Ay-yıldızlılarda forma giyen, giymeyen herkes Milli Takım etrafında birleşti. Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı gibi isimler gün boyunca sosyal medya mesajlarıyla takım arkadaşlarına destek oldular. 90 dakika sonunda play-off vizesinin alınmasıyla birlikte de büyük bir sevinç yaşadılar.



2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

A Milli Takımımızın hocası Stefan Kuntz, Cebelitarık karşılaşmasından 2 ismi değiştirdi. 6-0'lık Cebelitarık mücadelesinde forma giyen Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz dün kulübedeydi. Bu iki ismin yerine savunma güvenliğini artırmak için Berat Özdemir ile hücum hattına yardımcı Abdülkadir Ömür oynadı.