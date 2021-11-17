Bunlara alıştı

A Milli Takım'ın yıldızlarından Hakan Çalhanoğlu da, play-off'a kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Hakan, "Hocamız bizi çok iyi hazırladı, burada zor maçlar olacağını biliyorduk. Direkt gitmeyi de istiyorduk, maalesef olmadı ama buna da mutluyuz. Uzun bir süre geçecek aradan ama inşallah kazasız belasız geri dönecek herkes. Hocama teşekkür ediyorum. Beni istediğim pozisyonda oynatıyor, burada çok rahatım. Ön tarafı da gençler halledecek inşallah. Kerem, Abdüş, Halil. Hocamız bana 'Maçın en iyisisin, dışarıdan gelen seslere kulak asma, sen bu takımın en iyi oyuncularından birisin' dedi. Ben de 'Takmıyorum' dedim. Biz bunlara alıştık" diye konuştu.