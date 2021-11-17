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Bir ‘Ömür’lük asist

Türkiye'nin Karadağ deplasmanında en kritik görevlerden biri de Abdülkadir Ömür üstlenmişti. Hakan Çalhanoğlu ile birlikte takımı yönlendirmesi istenen 22 yaşındaki oyuncu tekniğini, zekasını ve soğukkanlılığını konuşturdu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Bir ‘Ömür’lük asist

Türkiye'nin Karadağ deplasmanında en kritik görevlerden biri de Abdülkadir Ömür üstlenmişti. Hakan Çalhanoğlu ile birlikte takımı yönlendirmesi istenen 22 yaşındaki oyuncu tekniğini, zekasını ve soğukkanlılığını konuşturdu. Karadağ karşısında 1-0 yenikken 22. dakikada meşin yuvarlakla buluştu. Kafasını kaldırdı Kerem Aktürkoğlu'nu boş gördü. Ölçülü bir pas verdi. Karadağ savunması çaresiz kalırken Kerem de topu kontrol edip ağları havalandırmayı başardı. Maç sonu "Gururluyum, huzurluyum çok mutluyum" dedi.

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