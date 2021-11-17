Bakandan destek

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ deplasmanında final maçına çıkan A Milli Takımımız'ı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bu ülkeye gelerek millileri yalnız bırakmadı. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maç öncesinde futbolculara ve teknik ekibe başarılar diledi ve ardından tribündeki yerini aldı. Bakan Kasapoğlu karşılaşmayı, eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte takip etti. Gelen zaferle birlikte büyük bir sevinç yaşadı.